这款榨汁机只有一半的体积*，占据极少空间。您可以把它放在橱柜上或轻松存放起来。
这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。
一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。
借助快速清洁技术，飞利浦榨汁机清洁更轻松。现在，得益于集成式果渣储藏罐与光滑表面，最快 1 分钟即可完成清洁。
大量果渣纤维常会卡在滤网上，清洁较为困难。得益于创新的快速清洁技术，滤网表面更为光滑，可用普通厨房海绵轻松擦除纤维。
果渣只会被集中到唯一应去的地方——飞利浦榨汁机的果渣储藏罐。您无需再清理上盖等其他部件上的果渣。圆润过渡、无死角的光滑内壁设计，让取出果渣与清洗容器更省力。
享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。
工作时，防滴漏功能可防止榨汁机滴漏。由于防滴漏出汁口可拆卸并且采用可用洗碗机清洗的材料，清洁起来轻松自如。只需轻松操作，即可防止果汁滴漏，保持台面清洁。
所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁更轻松、更快速。
本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。
设计规格
技术规格
普通参数
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