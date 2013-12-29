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    炫金系列 榨汁机

    HR1833/00

    多果汁。少忙乱。

    您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！*使用漏斗附件，您可以轻松地将所有浆果一次放入加料管！

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    炫金系列 榨汁机

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    多果汁。少忙乱。

    多功能小巧设计

    • 400 瓦
    • 快速清洁
    • 1.5升
    • 防滴漏功能、漏斗
    果蔬汁直接进入玻璃杯

    果蔬汁直接进入玻璃杯

    这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于一体式出汁口下方，就可以开始榨汁了。

    一次榨出多达 1.5 升果汁

    一次榨出多达 1.5 升果汁

    一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

    快速清洁技术

    快速清洁技术

    借助快速清洁技术，飞利浦榨汁机清洁更轻松。现在，得益于集成式果渣储藏罐与光滑表面，最快 1 分钟即可完成清洁。

    快速清洁滤网

    快速清洁滤网

    大量果渣纤维常会卡在滤网上，清洁较为困难。得益于创新的快速清洁技术，滤网表面更为光滑，可用普通厨房海绵轻松擦除纤维。

    果渣集中收集于一处，便于处理

    果渣集中收集于一处，便于处理

    果渣只会被集中到唯一应去的地方——飞利浦榨汁机的果渣储藏罐。您无需再清理上盖等其他部件上的果渣。圆润过渡、无死角的光滑内壁设计，让取出果渣与清洗容器更省力。

    漏斗附件让所有浆果一次性完成榨汁

    漏斗附件让所有浆果一次性完成榨汁

    把浆果或较小的水果放入加料管是一项挑战。将漏斗附件直接置于加料管上。现在可以一次加入所有浆果。

    透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

    透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

    享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，届时便可清空。

    防滴漏功能有效防止果汁滴漏

    防滴漏功能有效防止果汁滴漏

    工作时，防滴漏功能可防止榨汁机滴漏。由于防滴漏出汁口可拆卸并且采用可用洗碗机清洗的材料，清洁起来轻松自如。只需轻松操作，即可防止果汁滴漏，保持台面清洁。

    所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗

    所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗

    所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁更轻松、更快捷。

    小巧榨汁机，可放在厨房台面上随时取用

    这款榨汁机只有一半的体积*，占据极少空间。您可以将它放在厨房台面上随时取用，也可轻松收纳。

    表面光滑并易于清洁

    本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      ABS 塑料
      颜色
      墨黑
      原料杯
      PP 塑料
      果渣储藏罐和推杆材料
      • ABS
      • SAN

    • 附件

      浆果漏斗

    • 技术规格

      电线长度
      0.80  m
      功率
      500  W
      电压
      220/240  V
      频率
      50/60  Hz
      果渣储藏罐
      1  l
      加料管直径
      55  mm
      果汁杯容量
      500  ml

    • 普通参数

      防滑底座
      集成式电线储藏格
      产品功能
      预清洁
      安全夹板
      单一优化速度
      适合所有水果

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