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    炫金系列 榨汁机

    HR1836/00

    多果汁。少忙乱。

    您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！* 让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣。

    查看所有优势

    炫金系列 榨汁机

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    多果汁。少忙乱。

    多功能小巧设计

    • 快速清洁
    • 1.5 升、M 号加料管
    • 500 瓦
    • 防滴漏功能
    一次榨出多达 1.5 升果汁

    一次榨出多达 1.5 升果汁

    一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

    快速清洁技术

    快速清洁技术

    借助快速清洁技术，飞利浦榨汁机清洁更轻松。现在，得益于集成式果渣储藏罐与光滑表面，最快 1 分钟即可完成清洁。

    防滴漏功能，保持厨房台面洁净

    防滴漏功能，保持厨房台面洁净

    内置防滴漏装置可在榨汁间隙暂停出汁，保持台面洁净。只需旋转壶嘴即可启用防滴漏功能。

    果渣自然汇入同一储藏罐

    果渣自然汇入同一储藏罐

    圆润无死角的内壁设计，使果渣集中收集到果渣储藏罐中。

    透明果渣储藏罐，便于检查果渣

    透明果渣储藏罐，便于检查果渣

    享受真正的互动式榨汁体验。透明上盖与果渣储藏罐，水果和蔬菜榨汁过程一目了然；果渣储藏罐何时装满也清晰可见，及时清空更省心。

    小巧榨汁机，可放在厨房台面上随时取用

    这款榨汁机只有一半的体积*，占据极少空间。您可以将它放在厨房台面上随时取用，也可轻松收纳。

    果蔬汁直接进入玻璃杯

    这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。

    强劲的 500 瓦马达

    采用 500 瓦马达，可将纤维强韧的水果和蔬菜制成果汁。

    所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗

    所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁更轻松、更快速。

    技术规格

    • 附件

      随附

    • 技术规格

      电压
      220/240  V
      功率
      500  W
      电线长度
      0.80  m
      频率
      50/60  Hz
      杯容量
      0.5  l
      蔬果盛载盆
      1  l

    • 设计

      颜色
      金属黑

    • 重量和尺寸

      加料管直径
      55  mm

    • 普通参数

      产品功能
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 集成式电线储藏格
      • 防滑底座
      • 快速清洁
      • 预清洁
      速度设置档数
      1
      防滴漏系统

    • 表面处理

      机身材料
      铝制
      原料杯
      塑料

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