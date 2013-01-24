多果汁。少忙乱。
您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！* 让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
多果汁。少忙乱。
您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！* 让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣。 查看所有优势
一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。
得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁十分轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。
集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，从而保持台面洁净。只需转动软嘴即可开启防滴漏功能。
由于采用没有角落和缝隙的圆形形状，残余物被收集在果渣储藏罐中。
享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。
这款榨汁机只有一半的体积*，占据少量空间。您可以把它放在橱柜上或轻松存放起来。
这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。
采用 500 瓦马达，可将纤维强韧的水果和蔬菜制成果汁。
所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁轻松、快速。
普通参数
技术规格
附件
设计
表面处理
重量和尺寸