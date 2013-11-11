炫金系列 榨汁机
多果汁。少忙乱。
您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！* 让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
多果汁。少忙乱。
多功能小巧设计
- 快速清洁
- 1.5 升、M 号加料管
- 500 瓦
- 防滴漏功能
一次榨出多达 1.5 升果汁
一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。
快速清洁技术
借助快速清洁技术，飞利浦榨汁机清洁更轻松。现在，得益于集成式果渣储藏罐与光滑表面，最快 1 分钟即可完成清洁。
防滴漏功能，保持厨房台面洁净
内置防滴漏装置可在榨汁间隙暂停出汁，保持台面洁净。只需旋转壶嘴即可启用防滴漏功能。
果渣自然汇入同一储藏罐
圆润无死角的内壁设计，使果渣集中收集到果渣储藏罐中。
透明果渣储藏罐，便于检查果渣
享受真正的互动式榨汁体验。透明上盖与果渣储藏罐，水果和蔬菜榨汁过程一目了然；果渣储藏罐何时装满也清晰可见，及时清空更省心。
小巧榨汁机，可放在厨房台面上随时取用
这款榨汁机只有一半的体积*，占据极少空间。您可以将它放在厨房台面上随时取用，也可轻松收纳。
果蔬汁直接进入玻璃杯
这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。
强劲的 500 瓦马达
采用 500 瓦马达，可将纤维强韧的水果和蔬菜制成果汁。
所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗
所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁更轻松、更快速。
技术规格
-
附件
- 随附
-
壶
-
技术规格
- 电压
-
220/240
V
- 功率
-
500
W
- 电线长度
-
0.80
m
- 频率
-
50/60
Hz
- 杯容量
-
0.5
l
- 蔬果盛载盆
-
1
l
-
设计
- 颜色
-
金属黑
-
重量和尺寸
- 加料管直径
-
55
mm
-
普通参数
- 产品功能
-
-
可放心用洗碗机清洗
-
集成式电线储藏格
-
防滑底座
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快速清洁
-
预清洁
- 速度设置档数
-
1
- 防滴漏系统
-
是
-
表面处理
- 机身材料
-
铝制
- 原料杯
-
塑料
- 与 Avance 系列榨汁机 HR1869/70、HR1869/71、HR1869/73 相比
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