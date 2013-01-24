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Viva Collection

榨汁机

HR1836/00
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  • 多果汁。少忙乱。 多果汁。少忙乱。 多果汁。少忙乱。
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    Viva Collection 榨汁机

    HR1836/00
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    多果汁。少忙乱。

    您所期待的榨汁机功能一应俱全 - 1 分钟内即可完成快速榨汁、清洁 - 紧凑的设计令体积减小一半！* 让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00
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      多果汁。少忙乱。

      多功能小巧设计

      • 快速清洁
      • 1.5 升、M 号加料管
      • 500 瓦
      • 防滴漏功能
      一次榨出多达 1.5 升果汁

      一次榨出多达 1.5 升果汁

      一次可榨取多达 1.5 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

      快速清洁技术

      快速清洁技术

      得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁十分轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

      防滴漏，保持厨房清洁

      防滴漏，保持厨房清洁

      集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，从而保持台面洁净。只需转动软嘴即可开启防滴漏功能。

      果渣自然落入一个储藏罐中

      果渣自然落入一个储藏罐中

      由于采用没有角落和缝隙的圆形形状，残余物被收集在果渣储藏罐中。

      透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

      透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

      享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。

      小巧型榨汁机在您的橱柜上触手可及

      这款榨汁机只有一半的体积*，占据少量空间。您可以把它放在橱柜上或轻松存放起来。

      果蔬汁直接进入玻璃杯

      这款榨汁机允许您使用自己的玻璃杯（最高 12 厘米）。将其直接置于集成水龙头下，便可以开始接果汁了。

      强劲的 500 瓦马达

      采用 500 瓦马达，可将纤维强韧的水果和蔬菜制成果汁。

      所有可拆卸的部件都可用洗碗机安全清洗

      所有可拆卸部件均可用洗碗机放心清洗，清洁轻松、快速。

      技术规格

      • 普通参数

        速度设置档数
        1
        产品功能
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 集成式电线储藏格
        • 防滑底座
        • 快速清洁
        • 预清洁
        防滴漏系统

      • 技术规格

        功率
        500  瓦
        电压
        220/240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        0.80  米
        杯容量
        0.5  升
        蔬果盛载盆
        1  升

      • 附件

        随附

      • 设计

        颜色
        金属黑

      • 表面处理

        原料杯
        塑料
        机身材料
        铝制

      • 重量和尺寸

        加料管直径
        55  毫米

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