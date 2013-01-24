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Avance Collection

榨汁机

HR1869/01
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    Avance Collection 榨汁机

    HR1869/01
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    更多果汁。更少忙乱。

    这款榨汁机能够给您带来更多的果蔬汁。得益于革命性的“快速清洁”技术，可在 1 分钟内完成清洁。让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,498.00
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      • 快速清洁
      • 2.5 升、XXL 号加料管
      • 防滴漏功能
      一次制作多达 2.5 升果汁

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      XXL 号加料管，无需事先将水果切碎

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      快速清洁技术

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      得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

      快速清洁滤网

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      大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

      一站收集所有果渣，更易处理

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      果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐更容易。

      组装所有部件简单快捷

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      出汁口集成防滴漏功能

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      榨汁后仍始终令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

      食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有

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      2 档速度，软硬果蔬随心榨

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      表面光滑并易于清洁

      本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

      技术规格

      • 设计规格

        上盖材料
        SAN
        果渣储藏罐和推杆材料
        聚苯乙烯
        原料壶嘴
        不锈钢
        颜色
        黑色
        外壳材料
        PP 塑料
        原料杯
        SAN 杯和 PS 盖

      • 普通参数

        防滑底座
        Y
        安全夹板
        Y
        美味食谱
        Y
        集成式电线储藏格
        Y
        速度设置
        2

      • 技术规格

        功率
        900  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        1  米
        果渣储藏罐
        1.6  升
        加料管直径
        80  毫米
        果汁杯容量
        1500  毫升

      • 附件

        果汁杯
        Y
        壶嘴配件
        Y

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          • * 与飞利浦原有型号 HR1858 相比