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Avance Collection 榨汁机
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HR1869/01
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Juicer HR1869/01 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Juicer
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本产品是否可用洗碗机清洗？
加工色素含量较大的水果或蔬菜是否会导致榨汁机变颜色？
对于各种水果应分别使用哪档速度
我可以用榨汁机榨柑橘类水果（如橙子、柠檬、青柠）吗？
我可以使用飞利浦榨汁机泡沫分离装置做什么？
我可以使用飞利浦榨汁机对哪些食材进行榨汁？
水果或蔬菜在榨汁前，应如何准备？
飞利浦榨汁机散发异味
我的飞利浦榨汁机振动强烈
我的飞利浦榨汁机过滤网堵塞
我的飞利浦榨汁机无法工作
飞利浦榨汁机在使用过程中减速
榨汁机在使用过程中为什么会停止工作？
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