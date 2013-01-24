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Viva Collection

慢速螺旋压榨式原汁机

HR1888/81
  • 每日健康营养 1分钟尽在掌握 每日健康营养 1分钟尽在掌握 每日健康营养 1分钟尽在掌握
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    Viva Collection 慢速螺旋压榨式原汁机

    HR1888/81

    每日健康营养 1分钟尽在掌握

    每日饮用健康果汁。飞利浦慢速螺旋压榨式原汁机是你的榨汁优选。此慢速原汁机具有大号加料管 - 因此，您可以对整个水果、蔬菜、绿叶蔬菜进行榨汁。只需 90 秒即可用水冲洗干净。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,399.00

    Viva Collection 慢速螺旋压榨式原汁机

    每日健康营养 1分钟尽在掌握

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      每日健康营养 1分钟尽在掌握

      每天轻松自制健康的果汁

      • 大号加料管，70 毫米
      • 在 90 秒内即可快速清洁
      • 轻松组装
      • 美味食谱手册
      一款包括各种创新美味果汁食谱的健康应用程序

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      免费下载我们的飞利浦健康饮品应用程序。包括各种美味果汁食谱和创意。从排毒饮品到补充能量的饮品，及助您安心睡眠的果汁。此外，还提供详细的营养成分信息。

      可拆卸部件还可用洗碗机清洗

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      得益于我们巧妙的设计，您可以快速组装使用您全新的慢速螺旋压榨式原汁机。此外，还可将其轻松分拆，快速清洁。所有可拆卸部件均可用洗碗机安全清洗，便于您每日榨汁后的清洁工作。

      使用您喜爱的水果榨汁，包括石榴

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      从水果、蔬菜中提取高达 80% 的营养成分*。它是一款适合绿色蔬菜的出色慢速原汁机。

      快速清洁技术，采用易于清洁的特细滤网

      快速清洁技术，采用易于清洁的特细滤网

      得益于快速清洁技术 -含易于清洁的微细滤网，所有部件均易于拆卸和冲洗。

      宽口径 70 毫米加料管

      宽口径 70 毫米加料管

      榨汁更快更省时。大部分水果和蔬菜无需切块即可榨汁。只需将所有材料放进 70 毫米大号加料管，即可享受加倍营养每一天。

      具有防滴漏功能，可使厨房保持干净

      具有防滴漏功能，可使厨房保持干净

      得益于采用我们的集成式防滴漏功能，可将您的厨房保持清洁干净。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 美味食谱手册

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        产品功能
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 集成式电线储藏格
        • 开/关按键
        • 大号加料管
        • 快速清洁

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        待机功耗
        < 0.5  瓦
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        蔬果盛载盆
        0.75  升
        电线长度
        1.05  米
        功率
        140  瓦
        电压
        220-240  伏
        搅拌杯容量
        1  升
        RPM
        100 转/分

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        440*185*395  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        361.7 x 136.5 x 360.9  毫米
        加料管直径
        70  毫米
        重量（含包装）
        5.8  千克
        产品重量
        4.4  千克

      • 设计

        颜色
        • 白色
        • 黑色/金色
        控制板颜色
        黑色

      • 表面处理

        附件材料
        塑料
        原料杯
        塑料
        机身材料
        塑料

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