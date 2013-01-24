每日健康营养 1分钟尽在掌握
每日饮用健康果汁。飞利浦慢速螺旋压榨式原汁机是你的榨汁优选。此慢速原汁机具有大号加料管 - 因此，您可以对整个水果、蔬菜、绿叶蔬菜进行榨汁。只需 90 秒即可用水冲洗干净。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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免费下载我们的飞利浦健康饮品应用程序。包括各种美味果汁食谱和创意。从排毒饮品到补充能量的饮品，及助您安心睡眠的果汁。此外，还提供详细的营养成分信息。
得益于我们巧妙的设计，您可以快速组装使用您全新的慢速螺旋压榨式原汁机。此外，还可将其轻松分拆，快速清洁。所有可拆卸部件均可用洗碗机安全清洗，便于您每日榨汁后的清洁工作。
从水果、蔬菜中提取高达 80% 的营养成分*。它是一款适合绿色蔬菜的出色慢速原汁机。
得益于快速清洁技术 -含易于清洁的微细滤网，所有部件均易于拆卸和冲洗。
榨汁更快更省时。大部分水果和蔬菜无需切块即可榨汁。只需将所有材料放进 70 毫米大号加料管，即可享受加倍营养每一天。
得益于采用我们的集成式防滴漏功能，可将您的厨房保持清洁干净。
附件
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可持续发展
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重量和尺寸
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