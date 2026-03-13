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炫金系列 慢速螺旋压榨式原汁机
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User Manual Philips Viva Collection Masticating juicer
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本产品是否可用洗碗机清洗？
我可以使用飞利浦慢速螺旋压榨式榨汁机对哪些食材进行榨汁？
加工色素含量较大的水果或蔬菜是否会导致榨汁机变颜色？
为什么果肉还很湿？
我可以用榨汁机榨柑橘类水果（如橙子、柠檬、青柠）吗？
如何组装我的飞利浦 Masticating 榨汁机？
如何清洁飞利浦 Viva 系列慢速螺旋压榨式榨汁机
如何使用飞利浦榨汁机的加料管盖？
如何拆卸我的飞利浦慢速螺旋压榨式榨汁机？
水果或蔬菜在榨汁前，应如何准备？
产品不能工作。 怎么办？
原料阻塞了我的飞利浦榨汁机的榨汁螺杆
我无法取下飞利浦慢速螺旋压榨式榨汁机的果渣出口
我的飞利浦慢速螺旋压榨式榨汁机制作出的是苹果泥
飞利浦榨汁机散发异味
榨汁机在使用过程中为什么会停止工作？
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