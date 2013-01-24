ChopDrop碎丁科技

了解到切丁切粒是非常耗费时间的事情，飞利浦为此痛点研发出 ChopDrop碎丁科技，让您可以像大厨一样轻松切碎原料。在使用含有三层刀片的粗切刀时，设计独特的半球形碎丁篮可以存放食材，当切成的丁或粒达到碎丁篮设计的理想大小时，落入碗中； 每一次切出来的食材尺寸基本相同。适合蔬菜，水果，干酪和坚果等食材。