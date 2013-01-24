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Viva Collection

多功能料理机

HR2505/90
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    Viva Collection 多功能料理机

    HR2505/90

    轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工

    飞利浦 MultiChopper 碎丁科技采用 ChopDrop碎丁科技，让您轻松省时切丁切粒。得益于细切刀，还可以轻松绞拌各种肉类或蔬菜。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥559.00

    Viva Collection 多功能料理机

    轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工

    飞利浦 MultiChopper 碎丁科技采用 ChopDrop碎丁科技，让您轻松省时切丁切粒。得益于细切刀，还可以轻松绞拌各种肉类或蔬菜。 查看所有优势

    轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工

    飞利浦 MultiChopper 碎丁科技采用 ChopDrop碎丁科技，让您轻松省时切丁切粒。得益于细切刀，还可以轻松绞拌各种肉类或蔬菜。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥559.00

    Viva Collection 多功能料理机

    轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工

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      轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工

      切丁切粒，绞拌不再困难

      • 碎丁科技
      • ChopDrop
      • 2 种功能：粗切和细切
      • 速度自动设定
      ChopDrop碎丁科技

      ChopDrop碎丁科技

      了解到切丁切粒是非常耗费时间的事情，飞利浦为此痛点研发出 ChopDrop碎丁科技，让您可以像大厨一样轻松切碎原料。在使用含有三层刀片的粗切刀时，设计独特的半球形碎丁篮可以存放食材，当切成的丁或粒达到碎丁篮设计的理想大小时，落入碗中； 每一次切出来的食材尺寸基本相同。适合蔬菜，水果，干酪和坚果等食材。

      强劲的 500 瓦马达

      强劲的 500 瓦马达

      飞利浦 MultiChopper 多功能食材料理机采用强劲的 500 瓦马达，即使较为坚硬的原料，也能轻松快速处理。

      半球形碎丁篮配合粗切刀迅速切丁切粒

      半球形碎丁篮配合粗切刀迅速切丁切粒

      ChopDrop碎丁科技提供慢速，可以整齐地切碎洋葱、西葫芦、熟鸡蛋、辣椒、干酪等其他易碎原料，以及坚果、胡萝卜等较为坚硬的原料。这是您制作最爱的日常佳肴以及开胃菜（莎莎酱、希腊蘸酱）、酱汁、意大利调味饭等食物的理想之选！

      细切刀高效绞拌

      细切刀高效绞拌

      高速细切刀，让您可以将丰富多样的原料切出精细的效果，如肉、坚果、水果干、香草、帕尔马干酪、巧克力等。它的绞肉效果十分精细，可用来制作鞑靼牛排、肉丸、波隆那肉酱或墨西哥玉米卷；还可用于准备自制香蒜酱、能量棒或为您最爱的沙拉酱配制新鲜调味品。

      2个速度档和自动速度选择功能

      2个速度档和自动速度选择功能

      多功能料理机内设 2 档速度和自动速度选择功能。不同的功能需要不同的速度来实现理想效果 - 慢速借助ChopDrop 碎丁科技进行粗切，高速借助单独的高速粗切刀片进行细切。产品能够检测到所需的功能并自动调节所需的速度，从而确保每次都能达到理想的最终效果。

      轻松按压操作

      轻松按压操作

      只需向搅拌杯底部方向，按压产品顶部即可。无需额外的按钮、设置或开关。轻轻一按，即可让您像大厨一样切碎原料。

      1.1升大搅拌杯

      1.1升大搅拌杯

      飞利浦 MultiChopper 多功能料理机配有一个 1.1 升的大号加工杯，供您准备必要分量的重要原料。

      可放心洗碗机清洗

      可放心洗碗机清洗

      飞利浦 MultiChopper 多功能料理机易于清洁。您可以用水冲洗所有部件或直接将其放入洗碗机中。

      精心设计2款刀片

      飞利浦 MultiChopper 碎丁科技配有锋利的不锈钢刀片。三层纤薄刀片的粗切刀配合半球形碎丁篮可以将食材切出尺寸接近的丁或粒。另外，单独随附的细切刀能够碾碎较为坚硬的食材。

      可按需求更换刀片

      切丁切粒的秘密就是精心设计的半球形碎丁篮， 篮上带有孔。简单处理的食材放入篮内，在粗切刀运转后，丁或粒从篮上的孔掉入搅拌杯。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 碎丁篮
        • 粗切刀，细切刀

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 设计和外观

        颜色
        黑色
        刀片材质
        不锈钢

      • 普通参数

        产品功能
        可放心用洗碗机清洗

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        搅拌杯容量
        1.1  升
        功率
        500  瓦

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