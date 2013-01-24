如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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了解到切丁切粒是非常耗费时间的事情，飞利浦为此痛点研发出 ChopDrop碎丁科技，让您可以像大厨一样轻松切碎原料。在使用含有三层刀片的粗切刀时，设计独特的半球形碎丁篮可以存放食材，当切成的丁或粒达到碎丁篮设计的理想大小时，落入碗中； 每一次切出来的食材尺寸基本相同。适合蔬菜，水果，干酪和坚果等食材。
飞利浦 MultiChopper 多功能食材料理机采用强劲的 500 瓦马达，即使较为坚硬的原料，也能轻松快速处理。
ChopDrop碎丁科技提供慢速，可以整齐地切碎洋葱、西葫芦、熟鸡蛋、辣椒、干酪等其他易碎原料，以及坚果、胡萝卜等较为坚硬的原料。这是您制作最爱的日常佳肴以及开胃菜（莎莎酱、希腊蘸酱）、酱汁、意大利调味饭等食物的理想之选！
高速细切刀，让您可以将丰富多样的原料切出精细的效果，如肉、坚果、水果干、香草、帕尔马干酪、巧克力等。它的绞肉效果十分精细，可用来制作鞑靼牛排、肉丸、波隆那肉酱或墨西哥玉米卷；还可用于准备自制香蒜酱、能量棒或为您最爱的沙拉酱配制新鲜调味品。
多功能料理机内设 2 档速度和自动速度选择功能。不同的功能需要不同的速度来实现理想效果 - 慢速借助ChopDrop 碎丁科技进行粗切，高速借助单独的高速粗切刀片进行细切。产品能够检测到所需的功能并自动调节所需的速度，从而确保每次都能达到理想的最终效果。
只需向搅拌杯底部方向，按压产品顶部即可。无需额外的按钮、设置或开关。轻轻一按，即可让您像大厨一样切碎原料。
飞利浦 MultiChopper 多功能料理机配有一个 1.1 升的大号加工杯，供您准备必要分量的重要原料。
飞利浦 MultiChopper 多功能料理机易于清洁。您可以用水冲洗所有部件或直接将其放入洗碗机中。
飞利浦 MultiChopper 碎丁科技配有锋利的不锈钢刀片。三层纤薄刀片的粗切刀配合半球形碎丁篮可以将食材切出尺寸接近的丁或粒。另外，单独随附的细切刀能够碾碎较为坚硬的食材。
切丁切粒的秘密就是精心设计的半球形碎丁篮， 篮上带有孔。简单处理的食材放入篮内，在粗切刀运转后，丁或粒从篮上的孔掉入搅拌杯。
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