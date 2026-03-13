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Viva Collection 多功能料理机
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HR2505/90
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection OnionChef HR2505/90 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection OnionChef
全部 (11)
我可以消除飞利浦切碎器上塑料部件的变色吗？
我能否在加工杯中加工沸腾的热液体？
能否用本产品碾碎冰块？
我可以自己研磨刀片组件吗？
我为什么需要两种不同的刀片组件？
滤框有什么用途？
我还可以用洋葱切碎器刀片组件和沥水篮加工什么物料？
是否可以在微波炉中使用飞利浦切碎器加工杯？
什么大小的物料适合用来加工？
如何使用第二个速度（包装上标明）？
如何去除飞利浦切碎器中的异味？
切碎洋葱时，为什么洋葱变成了湿的洋葱渣？
如果设备根本不工作，怎么办？
飞利浦切碎器刀片组件松弛地放在插销上
飞利浦切碎器的刀片被堵塞
我放入大块的胡萝卜后，我的 OnionChef 不能再切块了，是否已损坏？
我的飞利浦切碎器不稳定且发出较大噪音
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