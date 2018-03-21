高速真空搅拌机
让果昔保鲜一整天*
使用我们的真空搅拌机，让您全天畅饮健康冰昔。借助飞利浦强劲的真空搅拌机技术，您可以使用搅拌机随身携带健康饮品，尽享与您刚制作时一样的新鲜和美味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让果昔保鲜一整天*
在真空条件下充分搅拌
- 35000 转/分 (*免责声明：电机每分钟转数经220V电压下无配件无荷载空转测试得出。)
- 真空搅拌技术
- 1400 瓦
- 35000 转/分
预设真空与果昔搅拌程序
从 3 种程序中任选其一：真空果昔、脉冲搅拌、碎冰模式。随心制作您喜爱的各种果昔。
高强度 Tritan 搅拌杯
Tritan 材质搅拌杯采用共聚多酯材质，比玻璃搅拌杯更轻巧，而且无异味、不染色，为您钟爱的果昔提供理想储存环境。
手动变速模式
从轻柔搅拌软质水果，到强力处理较硬的果蔬。通过我们的多档手动调速选项，一切尽在您的掌控之中。
强力 1400 瓦电机，带来更顺滑的搅拌效果
配备 1400 瓦电机，果蔬搅拌效果更细腻柔滑。
先进的 ProBlend 6 3D 搅拌技术
我们倾力研发 ProBlend 6 3D 技术，确保将所有食材细细搅拌，打造出细腻的果昔——使水果、蔬菜和坚果中的营养成分从细胞结构中释放出来，更易被身体吸收。
高达 35000 转/分
35000 转/分的转速，成就卓越搅拌效果和更健康的果昔
可放心用洗碗机清洗的搅拌杯
除刀头部件之外，飞利浦搅拌机的所有可拆卸部件均可放心用洗碗机清洗。刀头部件可轻松冲洗干净。底座部分如需清洁，可用清洁布擦拭。
可拆卸刀片，方便冲洗
如需清洁搅拌机刀片，只需将其从搅拌杯中取下并冲洗即可。但为了保持刀片锋利，请勿用洗碗机清洗。
轻按一下即可启动预设程序
轻按一下即可启动预设程序，包括真空、碎冰模式及真空 + 果昔搅拌
2 年全球保修
我们的搅拌机为您提供 2 年全球保修——这是我们对其持久品质和稳定工作表现的保证。
真空搅拌技术
真空技术能在搅拌前抽出搅拌杯内的氧气。最终搅拌效果显著：气泡更少、泡沫更少、果汁分层更少。果昔保鲜时间更长。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
附件
- 随附
-
-
技术规格
- 功率
-
1400
W
- 电线长度
-
1
m
- 搅拌杯容量
-
2.2
l
- 搅拌杯加工容量
-
1.8
l
- RPM（最大）
-
35000
rpm
-
设计
- 颜色
-
金属
-
普通参数
- 产品功能
-
-
自动关闭
-
电线储藏格
-
可放心用洗碗机清洗
-
防滑底座
-
开/关按键
-
暂动
-
变速
-
可拆卸盖子
- 速度设置档数
-
可调
- 预设程序
-
4
- 真空果昔按钮
-
是
- 关键特性
-
ProBlend 6 3D
-
表面处理
- 机身材料
-
SS
- 刀片材质
-
不锈钢
- 搅拌杯材料
-
Tritan
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
- 对比飞利浦 HR3752 在不使用真空功能时进行的搅拌的结果，该测试由独立实验室于 2017 年 11 月/12 月期间进行。
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