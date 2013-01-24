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Daily Collection

食品加工机

HR7629/90
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    Daily Collection 食品加工机

    HR7629/90
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    丰富多样的食品，轻松制作

    这款飞利浦 Daily 系列食品加工机采用小巧设计，包括 2 升加工杯和 1.75 升搅拌机及各种高性能附件。制作美味的自制美食从未如此简单！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00
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      丰富多样的食品，轻松制作

      制作自制的面包、蛋糕、饮品等

      • 650 瓦
      • 小巧型 3 合 1 设置
      • 2 升加工杯
      • 附件可实现超过 26 种功能
      双速设定和暂动开关，实现全面控制

      双速设定和暂动开关，实现全面控制

      为获得理想效果，请使用低速设置（速度 1）搅打奶油、打鸡蛋、制作糕点和面包面团。高速设置（速度 2）适合切碎洋葱和肉类、搅拌汤和冰昔或将蔬菜切碎、切片、磨碎或刨碎。

      超出 40% 的更大加料管（与飞利浦 HR7625 相比）

      超出 40% 的更大加料管（与飞利浦 HR7625 相比）

      全新飞利浦 Daily 系列食品加工机配有比之前的 HR7625 型号大 40% 的加料管，节省对水果和蔬菜的预切时间。

      适用于奶油和鸡蛋清的乳化工具

      适用于奶油和鸡蛋清的乳化工具

      用于搅打、搅拌和乳化鸡蛋或鲜奶油霜的完美工具。为了获得理想增量和松散性，请使用低速设置。制作美味点心或蛋黄酱从未如此简单！

      650 瓦马达，强大的加工性能

      650 瓦马达，强大的加工性能

      这款飞利浦食品加工机提供了强劲马达，为您制作所有喜爱的食谱提供动力和控制。

      柑橘压榨器，可压榨出新鲜的橙汁或葡萄柚汁

      柑橘压榨器，可压榨出新鲜的橙汁或葡萄柚汁

      该附件适合榨取柑橘、葡萄柚等各类柑橘类水果的新鲜果汁。

      一次可以加工多达 5 份

      一次可以加工多达 5 份

      加大 2.1 升加工杯（1.5 升加工容量），一次即可搅拌多达 5 份汤。

      PowerChop 技术，实现出众切碎性能

      PowerChop 技术，实现出众切碎性能

      PowerChop 技术结合了外形出众的刀片、出众的切削角度和内加工杯，无论软、硬原料，均可实现出众的切碎效果。其还适合将原料搅成糊状及混合蛋糕糊！

      由于去除了内轴，加工杯中心让操作轻松自如

      由于去除了内轴，加工杯中心让操作轻松自如

      与其他廉价的食品加工机不同，这款飞利浦食品加工机去除了加工杯中间的腔轴。这意味着汤及其他液体不会从加工杯中间泄漏，使食品加工机和厨房台始终保持洁净！产品组装也更容易 - 只需根据合身型耦合装置的引导将工具架卡入加工杯中即可。

      锋利强劲的 S 形切碎刀片

      锋利强劲的 S 形切碎刀片

      锋利强劲的 S 形不锈钢刀片瞬间即可切碎洋葱等蔬菜。其还可用于加工坚果、肉类等其他原料，甚至还可以加工制作派皮的面团

      可翻转的不锈钢切盘，用于切片或切碎

      可翻转的不锈钢切盘，用于切片或切碎

      这款优质不锈钢切盘已经过全面的测试，可提供理想切片和切碎效果。

      附件可用洗碗机清洗

      附件可用洗碗机清洗

      飞利浦食品加工机的所有附件均可置于洗碗机的上搁架上，便于清洁。

      可轻松释放的吸脚

      可轻松释放的吸脚

      吸脚可使产品在加工过程中固定就位。吸脚上的轻松释放拉环，便于使用后轻松移动产品

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 刀片组件 S 形刀片
        • 粗切碎工具
        • 粗切片工具
        • 搅拌杯
        • 和面工具
        • 可翻转切碎盘

      • 普通参数

        速度设置档数
        双速设置 + 暂动式开关
        产品功能
        • 集成式电线储藏格
        • 防滑底座

      • 技术规格

        功率
        650  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        米杯容量
        2  升
        搅拌杯容量
        1.75  升
        电线长度
        1.0  米
        RPM（最大）
        21000  转/分
        加工杯转速（最高）
        1900  转/分
        加工杯加工容量
        1.5  升
        搅拌杯加工容量
        1.0  升

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 表面处理

        附件材料
        不锈钢
        搅拌杯材料
        SAN 塑料
        机身材料
        塑料 ABS

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        244 x 244 x 377  毫米

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