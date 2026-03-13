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Daily Collection 食品加工机
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我能否将沸腾的热液体倒入飞利浦搅拌机的搅拌杯中？
包装里还有一个塑料部件，外形与金属刀类似，这是做什么用的？
我能否使用飞利浦食品加工机来碾碎冰块？
如何更改可调节切片盘的厚度？
我应如何安装加工杯？
如何储藏电源线？
我如何改变切碎/切片插件？
所有原料粘在搅拌杯壁和刀片等触碰不到的地方。我该怎么办？
我的飞利浦搅拌机在加工期间堵塞
杯盖为何无法锁定到位？
切蔬菜时总是将蔬菜压碎，我该怎么办？
搅拌杯中的工具不工作。我该怎么办？
马达运行不稳定。为什么？
飞利浦食品加工机无法开机
使用暂动式开关/快速清洁功能清洁搅拌机时有水溅出。我该怎么办？
揉面配件和/或刀片组件不能转动。我该怎么办？
我的飞利浦食品处理器突然停止工作
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