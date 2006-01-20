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  • 迷你多功能 迷你多功能 迷你多功能

    食品加工机

    HR7641/10

    迷你多功能

    飞利浦食品加工机既不占空间，又节省时间，是您轻松应对厨房所有问题的好帮手。借助此产品，通常您都可以在短暂的时间内完成多达 25 项不同的任务。打蛋、搅拌和碎肉，等等

    食品加工机

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    迷你多功能

    微型存储系统和 9 个附件

    所有配件均可放在加工杯内，存放方便

    内置式配件储存使您可将所有配件存放在加工杯内，既简单又方便。

    包括干磨器、过滤网和榨汁机

    包括干磨器、过滤网和榨汁机。

    技术规格

    • 设计规格

      搅拌杯
      PE
      滤网固定架
      stainless steel & ABS
      碾磨器刀片组件
      PP, stainless steel
      外壳、面团和面器、外壳表层
      PP
      金属刀和插入件
      stainless steel & ABS
      插入件架、乳化盘片、切换开关
      ABS
      刮铲、工具架、中轴、插入件盖罩
      PP
      榨汁机盖子
      SAN
      榨汁机推杆，榨汁机滤网
      PP
      加工杯、盖子、推杆、搅拌杯、碾磨杯
      SAN

    • 附件

      碎肉刀（小号）
      For fine shredding of Fruit and vegetables
      过滤网
      For easy processing soybeans into soyamilk
      刮铲
      For emptying the bowl
      乳化盘
      For whipping, whisking and emulsifying application
      不锈钢刀片
      For chopping, blending, kneading, pureeing, mixing
      碾磨器
      For grinding dry ingredients
      和面工具
      For kneading and mixing all kinds of dough
      不锈钢刀片
      用于将水果和蔬菜切成中等大小的片
      Blender beaker (1.5 l)
      For blending, pureeing and shaking of fruits
      中式切碎盘
      For shredding vegetables for stir fries, filling
      榨汁机
      For making juice from fresh fruit and vegetables

    • 技术规格

      电线长度
      150, double insulated with moulded on plug  m
      颜色
      White with mineral green accents
      功率
      450  W
      电压
      220-240  V
      频率
      50-60  Hz
      电机
      Universal, radio/tv interference suppressed
      速度
      2 档 + 暂动
      安全
      保护马达的可重置自动断电装置
      加工杯容量
      1.8  l
      蛋糕糊容量
      400  g

    Badge-D2C

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