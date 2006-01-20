食品加工机
迷你多功能
飞利浦食品加工机既不占空间，又节省时间，是您轻松应对厨房所有问题的好帮手。借助此产品，通常您都可以在短暂的时间内完成多达 25 项不同的任务。打蛋、搅拌和碎肉，等等
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
所有配件均可放在加工杯内，存放方便
内置式配件储存使您可将所有配件存放在加工杯内，既简单又方便。
包括干磨器、过滤网和榨汁机
包括干磨器、过滤网和榨汁机。
技术规格
-
设计规格
- 搅拌杯
-
PE
- 滤网固定架
-
stainless steel & ABS
- 碾磨器刀片组件
-
PP, stainless steel
- 外壳、面团和面器、外壳表层
-
PP
- 金属刀和插入件
-
stainless steel & ABS
- 插入件架、乳化盘片、切换开关
-
ABS
- 刮铲、工具架、中轴、插入件盖罩
-
PP
- 榨汁机盖子
-
SAN
- 榨汁机推杆，榨汁机滤网
-
PP
- 加工杯、盖子、推杆、搅拌杯、碾磨杯
-
SAN
-
附件
- 碎肉刀（小号）
-
For fine shredding of Fruit and vegetables
- 过滤网
-
For easy processing soybeans into soyamilk
- 刮铲
-
For emptying the bowl
- 乳化盘
-
For whipping, whisking and emulsifying application
- 不锈钢刀片
-
For chopping, blending, kneading, pureeing, mixing
- 碾磨器
-
For grinding dry ingredients
- 和面工具
-
For kneading and mixing all kinds of dough
- 不锈钢刀片
-
用于将水果和蔬菜切成中等大小的片
- Blender beaker (1.5 l)
-
For blending, pureeing and shaking of fruits
- 中式切碎盘
-
For shredding vegetables for stir fries, filling
- 榨汁机
-
For making juice from fresh fruit and vegetables
-
技术规格
- 电线长度
-
150, double insulated with moulded on plug
m
- 颜色
-
White with mineral green accents
- 功率
-
450
W
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50-60
Hz
- 电机
-
Universal, radio/tv interference suppressed
- 速度
-
2 档 + 暂动
- 安全
-
保护马达的可重置自动断电装置
- 加工杯容量
-
1.8
l
- 蛋糕糊容量
-
400
g
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