强劲的 NanoCloud 纳米云零水雾加湿性能

三重防御细菌和霉菌。飞利浦 NanoCloud 纳米云加湿科技经过认证，安全又卫生。经实验证明，相比超声波加湿器，其向空气中排放的细菌少 99%*，因此空气更卫生、更干净，几乎不含病原体和霉菌，可以长期守护您的健康。飞利浦 NanoCloud 纳米云加湿科技释放的零水雾加湿空气不会在房间中产生白色污染或湿斑。加湿性能可高达 600 毫升/小时*