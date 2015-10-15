已停产
HU5931/00
长久保护，持久健康
飞利浦净化加湿器搭载先进的 NanoCloud 纳米云加湿科技和纳米级劲护滤网，保护您免受空气污染的危害，并给您带来舒适健康的空气。
加湿速率：600 毫升/小时*
颗粒物 CADR：175 立方米/小时*
0.02 微米 颗粒物过滤*
起居室（82 平方米）*
三重防御细菌和霉菌。飞利浦 NanoCloud 纳米云加湿科技经过认证，安全又卫生。经实验证明，相比超声波加湿器，其向空气中排放的细菌少 99%*，因此空气更卫生、更干净，几乎不含病原体和霉菌，可以长期守护您的健康。飞利浦 NanoCloud 纳米云加湿科技释放的零水雾加湿空气不会在房间中产生白色污染或湿斑。加湿性能可高达 600 毫升/小时*
飞利浦 NanoCloud 纳米云加湿技术可将平均相对湿度恒定保持在 40% 到 60% 之间。从 40%、50%、60% 到持续，4 级精准湿度设置为您提供多种选择，还可以根据您的意愿自动控制室内湿度级别。当湿度达到预设级别时，LED 彩环将自动从红色变为蓝色，并相应调节风速。
5 种不同模式让您可以按照自己的意愿轻松选择和设置风速，这 5 种模式为“速度 1”、“速度 2”、“速度 3”、“高速”和“自动”。
颗粒物 CADR：由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
加湿速率：600 毫升/小时：在飞利浦（苏州）内部气候舱中根据 GB/T 23332-2009 测试，舱面积为 25 平方米，初始温度为 20±2°C，相对湿度为 30±3% RH
颗粒物 CADR：175 平方米/小时：CADR（香烟）经第三方根据 GB/T 18801-2008 测试
去除 99% 的细菌：针对白色葡萄球菌和进行测试，检测条件是指依据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105 cfu/m3
起居室（80 平方米）：基于加湿性能，依据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准。