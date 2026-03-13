空气净化器和空气加湿器
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Series 5000 空气加湿器
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HU5931/00
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User Manual Philips Series 5000 Air humidifier HU5931/00
飞利浦净化加湿器搭载先进的 NanoCloud 纳米云加湿科技和纳米级劲护滤网，保护您免受空气污染的危害，并给您带来舒适健康的空气。
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我没有看到当前湿度指示有任何变化。怎么办？
何时应更换飞利浦空气加湿器的滤网？
飞利浦加湿器的红色和蓝色指示灯如何工作？
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我的飞利浦加湿器低水位指示灯不工作
我的飞利浦加湿器产生异味
我的飞利浦空气加湿器停止工作
我的飞利浦加湿器水箱漏水
我的飞利浦加湿器无法加湿空气
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