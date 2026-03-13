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Series 5000 空气加湿器

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HU5931/00

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用户手册和文档

User Manual Philips Series 5000 Air humidifier HU5931/00

  • PDF 文件, 7.7 MB
  • 13 March 2026

飞利浦净化加湿器搭载先进的 NanoCloud 纳米云加湿科技和纳米级劲护滤网，保护您免受空气污染的危害，并给您带来舒适健康的空气。

  • PDF 文件
  • 29 March 2026

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