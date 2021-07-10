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    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 冲牙器喷嘴

    HX3062/00

    毫不费力，深层清洁

    为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。

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    Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 冲牙器喷嘴

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    始终带来高效清洁效果

    始终带来高效清洁效果

    为了获得高效清洁效果，飞利浦 Sonicare 喷嘴应至少每隔六个月更换一次。

    180% 更高效，使牙龈更健康 *1

    与手动使用牙线深入清洁牙齿之间相比，飞利浦电动洁牙器 180% 更高效，使牙龈更健康。*1

    技术规格

    • 兼容性

      适配
      任何飞利浦 Sonicare 电动洁牙器

    • 操作简易

      喷嘴附件
      轻松卡入和取下
      喷嘴更换
      • 每 6 个月
      • 使用更卫生

    • 包含

      F3 Quad Stream 喷嘴
      2

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • Quadstream 喷嘴
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