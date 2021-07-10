Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 冲牙器喷嘴
毫不费力，深层清洁
为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。 查看所有优势
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Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle 冲牙器喷嘴
毫不费力，深层清洁
最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果
Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围
为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。
始终带来高效清洁效果
为了获得高效清洁效果，飞利浦 Sonicare 喷嘴应至少每隔六个月更换一次。
180% 更高效，使牙龈更健康 *1
与手动使用牙线深入清洁牙齿之间相比，飞利浦电动洁牙器 180% 更高效，使牙龈更健康。*1
技术规格
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兼容性
- 适配
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任何飞利浦 Sonicare 电动洁牙器
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操作简易
- 喷嘴附件
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轻松卡入和取下
- 喷嘴更换
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包含
- F3 Quad Stream 喷嘴
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2
- 1 带有清洁模式，Quad Stream 喷嘴，8 档强度，飞利浦研究。
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