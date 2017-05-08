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飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制
将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷刷头转换为声波动力舌苔刷。我们的智能舌苔清洁刷头采用专门设计的舌苔软胶触点，与飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂配对使用可深层清洁舌头。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舌苔清洁刷头快速将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷转变为声波动力舌苔清洁刷头。每个舌苔刷卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，就像普通刷头一样。这些创新的舌苔刷便于使用、更换和清洁，兼容所有飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷柄，因此在您的日常口腔护理中增加舌头清洁再容易不过。它适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但以下牙刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
为了真正清洁您的舌头，您需要能够触及舌头的每一个部位。因其符合人体工程学的形状，舌苔清洁刷头可让您轻松做到这一点。小巧灵活的刷头可轻松清除每个角落和缝隙中的口腔异味细菌。
我们的智能舌苔清洁刷头内含与牙刷柄通信的智能芯片。因此，当您按下舌刷时，牙刷柄会识别出舌苔刷，并选择相应的模式和强度级别，以优化洁舌苔清洁效果。您所要做的就是按下电源按钮即可。
舌苔清洁刷头配有 240 个舌苔软胶触点，是为了清洁舌苔柔软多孔的表面而专门设计的。灵活的舌苔软胶触点紧密贴合舌脊和凹槽，并轻轻清洁这些部位，以去除细菌积聚物，并促进飞利浦 Soniacare BreathRx 舌头喷雾剂深层杀菌。紧凑的外形可让您舒适地清洁整个舌头。
舌苔清洁刷头是采用飞利浦 Sonicare 强大技术的刮舌器，每次刮舌都可清除口腔异味细菌。每分钟 31,000 次振动可打破舌头上的碎屑，赶走口腔异味细菌，并促进飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂的杀菌成分深层地杀菌。您的舌头会感觉干净，您的清新口气也会保持得长久。
设计和外观
材料
兼容性
包含
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