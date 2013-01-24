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Philips Sonicare TongueCare+

舌苔刷

HX8072/01
Sonicare
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    Philips Sonicare TongueCare+ 舌苔刷

    HX8072/01

    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷刷头转换为声波动力舌苔刷。我们的智能舌苔清洁刷头采用专门设计的舌苔软胶触点，与飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂配对使用可深层清洁舌头。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥169.00

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌苔刷

    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷刷头转换为声波动力舌苔刷。我们的智能舌苔清洁刷头采用专门设计的舌苔软胶触点，与飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂配对使用可深层清洁舌头。 查看所有优势

    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷刷头转换为声波动力舌苔刷。我们的智能舌苔清洁刷头采用专门设计的舌苔软胶触点，与飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂配对使用可深层清洁舌头。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥169.00

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌苔刷

    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷刷头转换为声波动力舌苔刷。我们的智能舌苔清洁刷头采用专门设计的舌苔软胶触点，与飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂配对使用可深层清洁舌头。 查看所有优势

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      飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

      采用 Sonicare 强大技术的舌苔刷

      • 2 支装
      • 卡入式
      • 无乳胶
      • BrushSync 模式配对

      只需一键，即可从牙刷变成舌苔刷

      舌苔清洁刷头快速将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷转变为声波动力舌苔清洁刷头。每个舌苔刷卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，就像普通刷头一样。这些创新的舌苔刷便于使用、更换和清洁，兼容所有飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷柄，因此在您的日常口腔护理中增加舌头清洁再容易不过。它适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但以下牙刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

      轻松触及舌头的每个部位

      为了真正清洁您的舌头，您需要能够触及舌头的每一个部位。因其符合人体工程学的形状，舌苔清洁刷头可让您轻松做到这一点。小巧灵活的刷头可轻松清除每个角落和缝隙中的口腔异味细菌。

      自动与您的牙刷柄配对

      我们的智能舌苔清洁刷头内含与牙刷柄通信的智能芯片。因此，当您按下舌刷时，牙刷柄会识别出舌苔刷，并选择相应的模式和强度级别，以优化洁舌苔清洁效果。您所要做的就是按下电源按钮即可。

      240 个舌苔软胶触点提供柔和的深层清洁

      舌苔清洁刷头配有 240 个舌苔软胶触点，是为了清洁舌苔柔软多孔的表面而专门设计的。灵活的舌苔软胶触点紧密贴合舌脊和凹槽，并轻轻清洁这些部位，以去除细菌积聚物，并促进飞利浦 Soniacare BreathRx 舌头喷雾剂更深层杀菌。紧凑的外形可让您舒适地清洁整个舌头。

      飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

      舌苔清洁刷头是唯一采用飞利浦 Sonicare 强大技术的刮舌器，每次刮舌都可清除口腔异味细菌。每分钟 31,000 次振动可打破舌头上的碎屑，赶走口腔异味细菌，并促进飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂的杀菌成分更深层地杀菌。您的舌头会感觉更干净，您的清新口气也会保持得更长久。

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        白色
        智能刷头识别

      • 兼容性

        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        牙刷头系统
        卡入式

      • 材料

        人造橡胶
        无乳胶

      • 包含

        刷头
        2 个舌苔清洁刷头

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