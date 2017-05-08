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  • 飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制 飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制 飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌苔刷

    HX8072/11

    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷刷头转换为声波动力舌苔刷。我们的智能舌苔清洁刷头采用专门设计的舌苔软胶触点，与飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂配对使用可深层清洁舌头。

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    官方建议零售价: ￥169.00

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌苔刷

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    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    采用 Sonicare 强大技术的舌苔刷

    • 2 支装
    • 卡入式
    • 无乳胶
    • BrushSync 模式配对
    只需一键，即可从牙刷变成舌苔刷

    只需一键，即可从牙刷变成舌苔刷

    舌苔清洁刷头快速将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷转变为声波动力舌苔清洁刷头。每个舌苔刷卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，就像普通刷头一样。这些创新的舌苔刷便于使用、更换和清洁，兼容所有飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷柄，因此在您的日常口腔护理中增加舌头清洁再容易不过。它适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但以下牙刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

    轻松触及舌头的每个部位

    轻松触及舌头的每个部位

    为了真正清洁您的舌头，您需要能够触及舌头的每一个部位。因其符合人体工程学的形状，舌苔清洁刷头可让您轻松做到这一点。小巧灵活的刷头可轻松清除每个角落和缝隙中的口腔异味细菌。

    自动与您的牙刷柄配对

    自动与您的牙刷柄配对

    我们的智能舌苔清洁刷头内含与牙刷柄通信的智能芯片。因此，当您按下舌刷时，牙刷柄会识别出舌苔刷，并选择相应的模式和强度级别，以优化洁舌苔清洁效果。您所要做的就是按下电源按钮即可。

    240 个舌苔软胶触点提供柔和的深层清洁

    240 个舌苔软胶触点提供柔和的深层清洁

    舌苔清洁刷头配有 240 个舌苔软胶触点，是为了清洁舌苔柔软多孔的表面而专门设计的。灵活的舌苔软胶触点紧密贴合舌脊和凹槽，并轻轻清洁这些部位，以去除细菌积聚物，并促进飞利浦 Soniacare BreathRx 舌头喷雾剂更深层杀菌。紧凑的外形可让您舒适地清洁整个舌头。

    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    飞利浦 Sonicare 舌苔刷，专为您量身定制

    舌苔清洁刷头是采用飞利浦 Sonicare 强大技术的刮舌器，每次刮舌都可清除口腔异味细菌。每分钟 31,000 次振动可打破舌头上的碎屑，赶走口腔异味细菌，并促进飞利浦 Sonicare BreathRx 舌头喷雾剂的杀菌成分更深层地杀菌。您的舌头会感觉更干净，您的清新口气也会保持得更长久。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      尊享黑

    • 材料

      人造橡胶
      无乳胶

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • 1100 系列
      • 2100 系列
      • 3100 系列
      • Prestige 9900
      • 钻石亮白 9000
      • ProtectiveClean
      BrushSync 模式配对

    • 包含

      刷头
      2 个舌苔清洁刷头

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