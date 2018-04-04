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清除牙菌斑。格外呵护牙龈。
对于想获得轻柔、出色的去除牙菌斑体验的用户来说，飞利浦 Sonicare G2 Optimal 牙龈保健型牙刷头（即旧款 ProResults 牙龈健康刷头）是理想的选择。外层刷毛能够轻柔地去除牙龈上的牙菌斑。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
密集排列的优质刷毛为您提供格外轻柔的刷牙体验，可清除牙龈周围的牙菌斑，与手动牙刷相比，更加有效改善牙龈健康。此外，特殊的弯曲电动头可触及口腔后部的牙齿，使口气清新。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare G2 Optimal 牙龈保健刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的护龈效果。您要做的就是开始刷牙。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
除了飞利浦 One 和 Essence 之外，Optimal 牙龈保健型牙刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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