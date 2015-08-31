提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，轻松实现深层清洁

我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头是一款可以贴合您的牙齿和牙龈形状的牙刷头。弹性凝胶侧边能够通过吸纳刷牙时的压力有效保护牙齿和牙龈。提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，为您带来高达 10 倍的牙菌斑去除效果**。即使难以触及的部位也可进行深层清洁，温柔呵护牙龈。