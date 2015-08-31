HX9043/05
深层清洁，牙龈更健康
清洁难以触及的问题部位变得容易多了。我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头能提升牙齿接触面的贴合度高达4倍* ，并且可以吸纳刷牙时的压力。无论您怎样刷，都可以深层清洁，呵护牙龈。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头是一款可以贴合您的牙齿和牙龈形状的牙刷头。弹性凝胶侧边能够通过吸纳刷牙时的压力有效保护牙齿和牙龈。提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，为您带来高达 10 倍的牙菌斑去除效果**。即使难以触及的部位也可进行深层清洁，温柔呵护牙龈。
使用 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头，即使深层清洁时也能保证轻柔呵护的效果。因为声波震动牙刷贴合牙龈线，灵活的侧边和牙刷头刷毛可吸收您可能过度施加的压力。即使刷牙时太过用力，依然可以对您牙龈周围的柔软组织起到保护作用。
具创新意义的牙刷头也正是我们的深层清洁牙刷头产品。得益于其灵活的外形，AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头可从难以触及的部位中去除多达 10 倍的牙菌斑（在深层清洁模式下）。无论采用何种刷牙方式，您都能获得看得到和感受得到的非凡清洁效果。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。