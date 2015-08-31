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    Philips Sonicare AdaptiveClean 标准型声波震动牙刷头

    HX9043/05

    深层清洁，牙龈更健康

    清洁难以触及的问题部位变得容易多了。我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头能提升牙齿接触面的贴合度高达4倍* ，并且可以吸纳刷牙时的压力。无论您怎样刷，都可以深层清洁，呵护牙龈。

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    官方建议零售价: ￥229.00

    Philips Sonicare AdaptiveClean 标准型声波震动牙刷头

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    深层清洁，牙龈更健康

    我们的深层清洁刷头

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • 深层清洁
    提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，轻松实现深层清洁

    提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，轻松实现深层清洁

    我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头是一款可以贴合您的牙齿和牙龈形状的牙刷头。弹性凝胶侧边能够通过吸纳刷牙时的压力有效保护牙齿和牙龈。提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，为您带来高达 10 倍的牙菌斑去除效果**。即使难以触及的部位也可进行深层清洁，温柔呵护牙龈。

    牙龈清洁效果较手动牙刷高 2 倍

    牙龈清洁效果较手动牙刷高 2 倍

    使用 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头，即使深层清洁时也能保证轻柔呵护的效果。因为声波震动牙刷贴合牙龈线，灵活的侧边和牙刷头刷毛可吸收您可能过度施加的压力。即使刷牙时太过用力，依然可以对您牙龈周围的柔软组织起到保护作用。

    从难以触及的部位去除多达 10 倍的牙菌斑**

    从难以触及的部位去除多达 10 倍的牙菌斑**

    具创新意义的牙刷头也正是我们的深层清洁牙刷头产品。得益于其灵活的外形，AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头可从难以触及的部位中去除多达 10 倍的牙菌斑（在深层清洁模式下）。无论采用何种刷牙方式，您都能获得看得到和感受得到的非凡清洁效果。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

    提示型刷毛可确保高效清洁

    提示型刷毛可确保高效清洁

    乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      刷毛硬度
      中等
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      刷头材料
      柔软、灵活的橡胶侧边
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • EasyClean
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型

    • 包含

      刷头
      3 个 AdaptiveClean 标准

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      去除多达 10 倍的牙菌斑**
      牙龈健康
      两周内改善牙龈健康

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