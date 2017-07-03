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飞利浦 Sonicare DiamondClean Smart声波震动牙刷与应用程序

HX9903/42

我们的牙刷，为您带来全面的口腔护理

钻石亮白智能系列牙刷，可以带来全面护理。四个高性能刷头可让您关注口腔健康的方方面面，并且我们的智能传感器技术将给予您个性化的反馈和辅导。

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全面呵护，让您自信十足

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  • 个性化辅导

  • 精锐感知科技

  • 智能刷头感应

  • 4 种模式、3 种强度

清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁

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卡入 C3 智臻牙菌斑控制刷头，体验我们的深层清洁。柔软的弹性侧边使刷毛紧密贴合到每个牙齿的表面，带来 4 倍以上的接触面贴合度***并从难以触及的部位去除多达 10 倍以上的牙菌斑*。

2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

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卡入 G3 智臻护龈刷头，改善您的牙龈健康。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，这种刷头可有效减少牙龈发炎*，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍。*

3 天清除牙渍高达 2 倍以上

3 天清除牙渍高达 2 倍以上

卡入 W3 智臻亮白刷头，去除表面牙渍，露出洁白笑容。去渍刷毛密集排列在中央，临床证明，只需 3 天，即可清除多达一倍以上的牙渍。**

技术规格

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免责声明

  1. 较手动牙刷相比

  2. 与搭配优质美白牙膏的手动牙刷相比

  3. 与 DiamondClean 钻石亮白型牙刷相比

  4. 牙龈健康模式与手动牙刷在 2 周时相比

  5. 亮白+ 模式下使用 3 天后与手动牙刷相比

  6. 基于每天刷牙两次，每次两分钟，采用标准模式