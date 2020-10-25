已停产
支持
HX9903/42
已停产
飞利浦 Sonicare DiamondClean 钻石亮白型声波震动牙刷对儿童是否安全？
我可以在淋浴或沐浴时使用我的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷吗？
Sonicare 应用程序中的刷牙指导如何工作？
可以将 Sonicare 应用程序与 Apple Health 应用程序同步吗？
如何启用或禁用 Sonicare 牙刷上的压力传感器？
Sonicare 应用程序在哪些国家/地区可用？
Sonicare 牙刷的电池可以使用多长时间？
如何为我的 Sonicare 牙刷充电？
Sonicare 牙刷有哪些刷牙模式？
可以使用我的 Sonicare 充电器为其他牙刷充电吗？
如何注册我的 Sonicare 牙刷？
在哪里可以购买 Sonicare 牙刷的配件？
Sonicare 牙刷上的压力传感器反馈机制如何工作？
哪款刷头适合我的 Sonicare 牙刷？
Sonicare 牙刷的电池状态指示灯表示什么？
我的 Sonicare 牙刷上的符号表示什么？
Sonicare 电动牙刷的电池可以更换吗？
我可以在没有应用程序的情况下使用 Sonicare 牙刷吗？
如何在 Sonicare 牙刷上更改强度设置？
为什么飞利浦 Sonicare 应用程序需要权限
Sonicare 应用程序/Sonicare for Kids 应用程序与哪些设备兼容？
为什么我的刷头和手柄之间存在间隙？
如何重新校准飞利浦 Sonicare 牙刷的压力传感器设置
如果戴有牙齿矫正器，我该如何使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷？
如何利用 Sonicare 应用程序来刷牙？
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