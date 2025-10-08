SenseIQ 技术带来个性化体验

SenseIQ 技术能帮助平衡您的刷牙方式，并在您刷牙时每秒高达 100 次地感知您的压力、动作和覆盖范围。如果您用力过大，牙刷会自动调整强度级别，有助于保护您的牙齿和牙龈。