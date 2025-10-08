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HX999C
为您的口腔健康提供个性化护理
体验我们最先进的电动牙刷：飞利浦 Sonicare DiamondClean Prestige 9900。这款牙刷采用 SenseIQ 智能微感应科技，通过智能感知与自适应调节，对我们成熟的声波洁净技术进行升级，可根据用户需求提供个性化口腔护理。
SenseIQ
牙菌斑清除效果提升 20 倍*
提升牙龈健康 15 倍**
可视化压力传感器
5 种模式和 3 种强度
每个人的清洁方式都不同，所以我们设计的这款刷头采用多角度刷毛，无论您的刷牙技巧如何，都能有效去除牙菌斑。我们的一体式 A3 刷头能提供最佳清洁效果，去除的牙菌斑比手动牙刷多 20 倍，六周内使牙龈健康程度提升 15 倍，与手动牙刷相比，不到两天的时间内污渍去除能力提升高达 100%。
SenseIQ 技术能帮助平衡您的刷牙方式，并在您刷牙时每秒高达 100 次地感知您的压力、动作和覆盖范围。如果您用力过大，牙刷会自动调整强度级别，有助于保护您的牙齿和牙龈。
飞利浦 Sonicare 电动牙刷轻柔且高效，每分钟 62000 次的刷毛摆动可呵护您的牙齿和牙龈。Sonicare 流体动力技术通过驱动液体深入牙齿间和牙龈线来辅助刷毛进行清洁。
与手动牙刷相比
与手动牙刷相比，6 周内的效果。
与手动牙刷相比，2 天内的效果。