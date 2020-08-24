-
- SenseIQ
- 牙菌斑清除效果提升 20 倍*
- 提升牙龈健康 15 倍**
- 可视化压力传感器
- 5 种模式和 3 种强度
-
- SenseIQ
- 牙菌斑清除效果提升 20 倍*
- 提升牙龈健康 15 倍**
- 可视化压力传感器
- 5 种模式和 3 种强度
-
- 茱萸粉
- 牙菌斑清除效果提升 20 倍*
- 三合一刷头
- 可视化压力传感器
- 5 种模式和 3 种强度
-
- SenseIQ
- 牙菌斑清除效果提升 20 倍*
- 提升牙龈健康 15 倍**
- 可视化压力传感器
- 5 种模式和 3 种强度
-
- 我们目前最高端的牙刷
- SenseIQ 精准智感科技可感应，调整和呵护
- 三和一刷头
- AI 智能化Sonicare 应用程序
- 5 种模式和 3 种强度
-
- 我们目前最高端的牙刷
- SenseIQ 精准智感科技可感应，调整和呵护
- 三合一刷头
- AI智能化 Sonicare 应用程序
- 5 种模式和 3 种强度
-
- 我们目前最高端的牙刷
- SenseIQ 精准智感科技可感应，调整和呵护
- 三合一刷头
- AI智能化Sonicare 应用程序
- 5 种模式和 3 种强度
-
- SenseIQ
- 牙菌斑清除效果提升 20 倍*
- 提升牙龈健康 15 倍**
- 可视化压力传感器
- 5 种模式和 3 种强度
*
官方建议零售价
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。