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    2000 系列 Airfryer 空气炸锅 2000 系列 4.2 升（银色）

    NA221/00

    一边观察，一边轻松烹饪美味菜肴

    高速空气循环技术的独到之处在于，不仅省时省电，同时还能保证食物外酥里嫩，美味不减。您可以透过烹饪观察窗，观察喜爱的食材在 15 分钟内变为美味佳肴。

    查看所有优势

    2000 系列 Airfryer 空气炸锅 2000 系列 4.2 升（银色）

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    一边观察，一边轻松烹饪美味菜肴

    轻松无忧地空气炸、烘焙、烧烤等

    • 易于使用
    • 省时省电
    • 少油烹饪
    • 烹饪观察窗
    享受健康美食，减少高达 90% 的脂肪*

    享受健康美食，减少高达 90% 的脂肪*

    使用热空气烹饪您喜爱的菜肴，减少高达 90% 的脂肪，同时美味不减。

    一机实现13种烹饪方式（效果）

    一机实现13种烹饪方式（效果）

    支持炸、烘焙、烧烤、烘烤等功能。既可手动设置时间和温度，也可使用预设功能，轻松实现包括再加热、解冻及保温在内的 13 种不同烹饪方式。

    烹饪观察窗让烹饪过程完全可视

    烹饪观察窗让烹饪过程完全可视

    您可在美食烹饪过程中密切观察烹饪进度，清晰看到何时达到理想效果，无需猜测！

    通过触摸屏轻松操控

    通过触摸屏轻松操控

    易于使用的触摸屏有 9 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、蛋糕及保温。

    飞利浦智慧家APP内含专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱

    飞利浦智慧家APP内含专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱

    在飞利浦智慧家APP中探索数以百计的免费食谱和适用于您的空气炸锅的特定设置，令烹饪更轻松、更多样。

    快捷且方便的清洁

    快捷且方便的清洁

    StarPlate 不粘烤盘可放入洗碗机清洗，节省清洁时间。

    4.2 升炸锅，大小得宜，任何厨房都能使用

    4.2 升炸锅，大小得宜，任何厨房都能使用

    设计小巧，大大小小的厨房都能使用。4.2 升炸锅一次可烹饪 500 克薯条、6 根鸡腿或 500 克蔬菜。

    节省时间，减少电费

    节省时间，减少电费

    使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅而不是烤箱烹饪时，烹饪速度可提高 50%，省电高达 70%。***

    高速空气循环技术令美食松脆可口

    高速空气循环技术令美食松脆可口

    只用少量油甚至不用油即可达到外酥里嫩的效果。高速空气循环技术搭配独特海星底盘设计，打造出色气流循环效果，每次都能快速烹饪出美味佳肴。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      1500 瓦
      电压
      220 - 240 伏
      频率
      50 - 60 赫兹
      包装中的数量
      1
      电池产品

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      次要材料
      金属
      颜色
      银色
      次要颜色
      黑色
      容量
      4.2 升
      隔热
      防滑底座
      透明盖子
      接口
      数字
      电线长度
      0.8 米
      电线储藏格
      保温功能
      程序
      9
      数字触摸屏界面
      预设烹饪功能
      可拆卸炸篮
      时间控制
      遥控器
      互联网连接
      技术
      高速空气循环技术
      集成式开/关按键
      自动关闭
      可调控热力
      电源指示灯
      隔热手柄
      可放心用洗碗机清洗
      温度指示灯
      隔热外壳
      最高温度 (°C)
      200
      相关附件 1
      双层烹饪套装
      相关配件 2
      烘焙套装
      相关配件 3
      烘烤套装
      不粘涂层
      保修
      2
      单或双炸篮
      单炸篮
      连接
      未连接

    • 重量和尺寸

      产品长度
      27.3
      产品宽度
      36.8
      产品高度
      29.3
      产品净重
      3.51 千克
      产品尺寸（长*宽*高）
      27.3 x 36.8 x 29.3 厘米
      包装长度
      33
      包装宽度
      33
      包装高度
      32.8
      包装重量
      4.52 千克
      包装尺寸
      33X33X32.8 厘米

    • 耐用性

      外壳
      90% 以上均为可回收材料
      手动
      100% 再生纸

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    • *与传统深油炸锅炸制的自制薯条相比。
    • ** 2021 年对 HomeID 用户（6000 名受访者）进行的调查。
    • ***平均百分比基于使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅进行的内部实验室测量；烹饪一块鸡胸肉（AF 设置 160C，无预热）或三文鱼片（AF 设置 200C，无预热）与使用 A 级烤箱对比。

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