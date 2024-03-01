2000 系列 Airfryer 空气炸锅 2000 系列 4.2 升（银色）
一边观察，一边轻松烹饪美味菜肴
高速空气循环技术的独到之处在于，不仅省时省电，同时还能保证食物外酥里嫩，美味不减。您可以透过烹饪观察窗，观察喜爱的食材在 15 分钟内变为美味佳肴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
2000 系列 Airfryer 空气炸锅 2000 系列 4.2 升（银色）
一边观察，一边轻松烹饪美味菜肴
轻松无忧地空气炸、烘焙、烧烤等
享受健康美食，减少高达 90% 的脂肪*
使用热空气烹饪您喜爱的菜肴，减少高达 90% 的脂肪，同时美味不减。
一机实现13种烹饪方式（效果）
支持炸、烘焙、烧烤、烘烤等功能。既可手动设置时间和温度，也可使用预设功能，轻松实现包括再加热、解冻及保温在内的 13 种不同烹饪方式。
烹饪观察窗让烹饪过程完全可视
您可在美食烹饪过程中密切观察烹饪进度，清晰看到何时达到理想效果，无需猜测！
通过触摸屏轻松操控
易于使用的触摸屏有 9 个预设功能可供选择：冷冻薯条、新鲜薯条、鸡腿、肉类、鱼肉、早餐、蔬菜、蛋糕及保温。
飞利浦智慧家APP内含专为 Airfryer 空气炸锅定制的美味食谱
在飞利浦智慧家APP中探索数以百计的免费食谱和适用于您的空气炸锅的特定设置，令烹饪更轻松、更多样。
快捷且方便的清洁
StarPlate 不粘烤盘可放入洗碗机清洗，节省清洁时间。
4.2 升炸锅，大小得宜，任何厨房都能使用
设计小巧，大大小小的厨房都能使用。4.2 升炸锅一次可烹饪 500 克薯条、6 根鸡腿或 500 克蔬菜。
节省时间，减少电费
使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅而不是烤箱烹饪时，烹饪速度可提高 50%，省电高达 70%。***
高速空气循环技术令美食松脆可口
只用少量油甚至不用油即可达到外酥里嫩的效果。高速空气循环技术搭配独特海星底盘设计，打造出色气流循环效果，每次都能快速烹饪出美味佳肴。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
1500 瓦
- 电压
-
220 - 240 伏
- 频率
-
50 - 60 赫兹
- 包装中的数量
-
1
- 电池产品
-
否
-
普通参数
- 主要材料
-
塑料
- 次要材料
-
金属
- 颜色
-
银色
- 次要颜色
-
黑色
- 容量
-
4.2 升
- 隔热
-
是
- 防滑底座
-
是
- 透明盖子
-
否
- 接口
-
数字
- 电线长度
-
0.8 米
- 电线储藏格
-
是
- 保温功能
-
是
- 程序
-
9
- 数字触摸屏界面
-
预设烹饪功能
- 可拆卸炸篮
-
是
- 时间控制
-
是
- 遥控器
-
否
- 互联网连接
-
否
- 技术
-
高速空气循环技术
- 集成式开/关按键
-
是
- 自动关闭
-
是
- 可调控热力
-
是
- 电源指示灯
-
否
- 隔热手柄
-
是
- 可放心用洗碗机清洗
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 隔热外壳
-
是
- 最高温度 (°C)
-
200
- 相关附件 1
-
双层烹饪套装
- 相关配件 2
-
烘焙套装
- 相关配件 3
-
烘烤套装
- 不粘涂层
-
是
- 保修
-
2
- 单或双炸篮
-
单炸篮
- 连接
-
未连接
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
27.3
- 产品宽度
-
36.8
- 产品高度
-
29.3
- 产品净重
-
3.51 千克
- 产品尺寸（长*宽*高）
-
27.3 x 36.8 x 29.3 厘米
- 包装长度
-
33
- 包装宽度
-
33
- 包装高度
-
32.8
- 包装重量
-
4.52 千克
- 包装尺寸
-
33X33X32.8 厘米
-
耐用性
- 外壳
-
90% 以上均为可回收材料
- 手动
-
100% 再生纸
- *与传统深油炸锅炸制的自制薯条相比。
- ** 2021 年对 HomeID 用户（6000 名受访者）进行的调查。
- ***平均百分比基于使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅进行的内部实验室测量；烹饪一块鸡胸肉（AF 设置 160C，无预热）或三文鱼片（AF 设置 200C，无预热）与使用 A 级烤箱对比。
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