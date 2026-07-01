传承飞利浦独特海星底盘，360°立体热风循环技术，高效均匀加热，热空气循环逼走多余油脂，有效分隔去油。畅享美食无负担。
3L+6L容量组合，主菜小食，一锅全搞定。左右锅同时烹饪可实现荤素健康搭配，效率翻倍
可通过时间功能设置实现左右仓同时完成烹饪，同时出餐，避免等待。
Air Steam空气蒸技术，紧锁营养，成就食物绝妙口感。NTC精准控温，100℃蒸汽加热，减少冷凝水，食物不湿哒哒。可多保留86%维生素C相较于传统煮沸**。
100℃高温蒸汽强喷清洗，有效清洗锅体及顶部加热管，解放双手，省心省力。洗去陈年老垢，卫生更安心。200℃高温干燥模式，避免细菌滋生***。
在飞利浦智慧家APP中探索数以百计的免费食谱和适用于您的空气炸锅的特定美食，让烹饪更轻松、更多样。
自动平衡蒸和炸的比例，实现科学配比，先蒸后炸，蒸炸多周期交替，有效避免食物过度烹饪烤糊****。
90%的消费者对烹饪效果感到满意。纯蒸口感细腻质地柔软，空气炸酥脆可口，健康低脂美味*****。
加热过程中可往食物注入蒸汽保持水分，使食材不干巴。特别适合加热米饭或者千层面这种用传统空炸或微波炉加热容易变干的食物。
烹饪过程中烤篮或烤架可将食物与底盘中滤出的油脂分隔出来，更方便滤油*******。
我们的提醒功能十分方便，会在应当摇晃的时候通知您，让您的食物烹饪均匀，不会烹饪过熟或不熟
12大预设模式，一键快速烹饪牛排、鸡腿、鱼肉、蒸饺等。也可手动调节控制面板上的时间和温度，实现19种烹饪功能，解锁更多美味可能。
相较于烤箱可节省39%的时间和80%的能耗******。
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