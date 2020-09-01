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  • 增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积 增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积 增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

    Airfryer 空气炸锅配件

    HD9905/00

    增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

    通过双层架配件，增加 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烘烤或煎炸美味汉堡、鸡翅、烤鱼等更多美食。想要获得更多功能，可使用附带的穿肉仟烹制各种串烤食物。

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    Airfryer 空气炸锅配件

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    增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积

    • 双层（XL 加大号）
    配件可用洗碗机轻松清洗

    配件可用洗碗机轻松清洗

    您可以将此 Airfryer 空气炸锅双层烤架安全地放入洗碗机中清洗，方便重复使用！

    双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱

    双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱

    通过双层架配件，提升 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烤制或炸制美味夹饼、鸡翅、鱼等更多食物。

    使用该配件，可以烹饪扁平的食物

    使用该配件，可以烹饪扁平的食物

    使用该配件，可以烹饪扁平的食物，如汉堡。

    新食谱每日激发灵感

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    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      镀有金属的钢材
      可用洗碗机清洗的部件
      不粘涂层

    • 技术规格

      包装中的数量
      1
      能源效率等级
      N/A
      电池产品

    • 兼容性

      随附附件 1
      双层栅格

    • 重量和尺寸

      产品长度
      200
      产品宽度
      200
      产品高度
      75
      产品净重
      0.295 千克
      包装长度
      200
      包装宽度
      200
      包装高度
      75
      包装重量
      0.389 千克

    • 原产地

      产地
      中国

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