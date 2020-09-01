Airfryer 空气炸锅配件
增大 Airfryer 空气炸锅的烹饪表面面积
通过双层架配件，增加 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烘烤或煎炸美味汉堡、鸡翅、烤鱼等更多美食。想要获得更多功能，可使用附带的穿肉仟烹制各种串烤食物。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
配件可用洗碗机轻松清洗
您可以将此 Airfryer 空气炸锅双层烤架安全地放入洗碗机中清洗，方便重复使用！
双层架配件，可烹制丰富多样的美味食谱
通过双层架配件，提升 Airfryer 空气炸锅的烹饪空间。以轻松、快捷且健康的方式烘焙、烤制或炸制美味夹饼、鸡翅、鱼等更多食物。
使用该配件，可以烹饪扁平的食物
使用该配件，可以烹饪扁平的食物，如汉堡。
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技术规格
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普通参数
- 主要材料
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镀有金属的钢材
- 可用洗碗机清洗的部件
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是
- 不粘涂层
-
是
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技术规格
- 包装中的数量
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1
- 能源效率等级
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N/A
- 电池产品
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否
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兼容性
- 随附附件 1
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双层栅格
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重量和尺寸
- 产品长度
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200
- 产品宽度
-
200
- 产品高度
-
75
- 产品净重
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0.295 千克
- 包装长度
-
200
- 包装宽度
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200
- 包装高度
-
75
- 包装重量
-
0.389 千克
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原产地
- 产地
-
中国
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