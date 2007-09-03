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便携式 DVD 播放机

PET714/98
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    便携式 DVD 播放机

    PET714/98

    让娱乐随您而行

    休闲时分随意坐卧，观看飞利浦 PET714 的 7 英寸 TFT 液晶显示屏上播放的影片，一切是如此的惬意。随时随地欣赏您喜爱的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音乐或浏览 JPEG 图片。

    便携式 DVD 播放机

    让娱乐随您而行

    休闲时分随意坐卧，观看飞利浦 PET714 的 7 英寸 TFT 液晶显示屏上播放的影片，一切是如此的惬意。随时随地欣赏您喜爱的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音乐或浏览 JPEG 图片。

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      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD

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      该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 光盘。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD 光盘 - 均可在该播放机上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

      多格式播放能力使您可以随时欣赏图片，播放大部分的光盘格式，以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      17.8 厘米（7 英寸）TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验

      高分辨率彩色液晶显示屏让图像栩栩如生，它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

      显示您的影片和数码照片，与您的朋友和家人分享快乐。16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条；也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸，不会因画面缩放而影响画质。

      内置高品质立体声扬声器

      内置高品质立体声扬声器

      立体声扬声器可呈现优等音质，让您享受自由的音乐空间。有了内置立体声扬声器，您可随时随地享受美妙音乐，只需拔出耳机即可通过扬声器欣赏音乐，非常方便。

      一块内置电池可支持长达 2.5 小时的播放*

      一块内置电池可支持长达 2.5 小时的播放*

      此飞利浦播放机随附有电量持久的小号内置充电电池。只需一次充电，您就可以连续欣赏影片、照片和音乐 2.5 个小时。插入电源线即可为播放机充电，一切如此简单。

      附带车载套件和遥控器

      附带车载套件和遥控器

      除了随附车载适配器供车内使用之外，还可以将便携式播放器连接到电视，在家中欣赏 DVD 影片。您可使用随附的遥控器来控制播放功能，轻松惬意地欣赏您喜爱的 DVD 影片。

      使用双耳机插孔，尽享无限娱悦

      使用双耳机插孔，尽享无限娱悦

      具有双耳机插孔，您的个人聆听体验可以用来分享。插上两副耳机，与朋友或恋人相依，一起享受美妙音乐！

      播放 MP3-CD、CD 和 CD-RW 音乐

      MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。单张 CD 可以存储长达 10 小时音乐。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        250mW RMS（内置扬声器）
        输出功率 (RMS)
        10mW RMS（耳机）
        信噪比
        >80dB（线路输出），>76dB（耳机），>62dB（内置扬声器）

      • 连接

        AV 输出
        复合 (CVBS) x1
        直流输入
        9 伏
        耳机插孔
        3.5 毫米立体声耳机 x 2

      • 便利性

        电池充电显示灯
        防震
        Y

      • 功率

        电池类型
        内置电池

      • 附件

        交流/直流变压器
        AY4132 (110-240v, 50/60Hz)
        线缆
        1 x AV 电缆
        遥控器
        AY5508 纤巧遥控器
        用户手册
        英语/法语/西班牙语
        车载套件
        AY4133（点烟座适配器，12 伏直流）

      • 尺寸

        外箱数量
        3
        包装厚度
        68  毫米
        产品厚度
        150  毫米
        包装高度
        246  毫米
        包装类型
        D-box
        包装宽度
        230  毫米
        外箱厚度
        225  毫米
        外箱重量
        4.32  千克
        外箱高度
        270  毫米
        产品宽度
        203  毫米
        外箱宽度
        245  毫米
        产品高度
        39  毫米
        产品重量
        0.8  千克

      • 音频播放

        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        播放媒体
        • CD
        • MP3-CD
        • CD-R
        • CD-RW
        MP3 比特率
        32 - 320 kbps
        支持文件系统
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        7  英寸
        有效显示区
        154.1x86.6 毫米
        对比度（标准）
        250:1
        LCD 面板类型
        防眩偏振
        显示屏类型
        LCD TFT
        响应时间（标准）
        30  毫秒
        亮度
        200  cd/m²
        像素间距
        0.107（宽）x0.370（高）毫米
        分辨率
        480（宽）x234（高）x3(RGB)

      • 视频播放

        播放媒体
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/CD-RW
        • SVCD
        • Video CD
        • CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • Picture CD
        光盘播放模式
        • OSD
        • A-B 重放
        • 视角
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • 重放
        • 随机播放
        • 慢退
        • 慢进
        • 缩放
        光盘播放系统
        • NTSC
        • PAL

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 适配器
      • AV 线缆
      • 车载套件

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