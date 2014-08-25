去角质探头刺激细胞更新过程

去角质探头可轻柔去除角质层部分（上层皮肤），并使表皮层（第二层皮肤）变厚，让皮肤变得更光滑和焕发神采。它会轻轻推去粗糙表面、碎屑，比手动方法更有效且更易于控制。刺激肌肤，更新细胞。4-6 周后即可令肌肤更紧致。