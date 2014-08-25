如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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93% 的女性受试者表示立即感觉到肌肤更加柔滑；84% 的女性受试者表示她们的肌肤看起来更靓丽；84% 的女性受试者表示她们的肌肤看起来更健康*.
按摩肌肤，在去除死皮细胞的同时促进血液循环，有利于细胞自然更新。
真空吸弹系统轻柔提拉、深度按摩肌肤，促进血液流动，为表层肌肤输送氧气和营养，焕发肌肤活力。VisaCare 旨在作用于有效拉伸点，刺激胶原蛋白和弹性蛋白的新生。4-6 周后即可令肌肤紧绷有弹性。
去角质探头可轻柔去除角质层部分（上层皮肤），并使表皮层（第二层皮肤）变厚，让皮肤变得更光滑和焕发神采。它会轻轻推去粗糙表面、碎屑，比手动方法更有效且更易于控制。刺激肌肤，更新细胞。4-6 周后即可令肌肤更紧致。
VisaCare 的温和性经过临床验证。该设备包括两个探头（普通和敏感），针对不同的皮肤敏感度。飞利浦护肤专家可随时指导您获得最佳的效果。
每周两次、每次 5 分钟的护理，效果立现。令肌肤更加柔滑，尽显健康光泽！
VisaCare 独特的无绳设计让您可以用最舒适的方式享受肌肤护理。
在雅致的充电座中为您的 Visacare 充满电，即可尽情享受 3 周的护理而无需插拔设备。
飞利浦 VisaCare 微晶嫩肤技术使嫩肤过程深入肌底，让肌肤更加柔滑、紧致、有光泽。
飞利浦 VisaCare 采用专业美容院使用的微晶嫩肤技术。为了让您在舒适的家中安全地使用。
美容院技术，可在您自己的家里安全使用。
操作简易
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