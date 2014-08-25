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VisaCare

微晶紧致嫩肤仪

SC6240/02
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    VisaCare 微晶紧致嫩肤仪

    SC6240/02

    肌肤紧致嫩滑，重现年轻光采

    使用 VisaCare 真空吸弹按摩和微晶紧肤科技激发并保持自然、年轻的肌肤状态。在去除死皮细胞的同时促进血液循环，帮助肌肤细胞自然更新，令肌肤紧致有光采。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,980.00

    VisaCare 微晶紧致嫩肤仪

    肌肤紧致嫩滑，重现年轻光采

    使用 VisaCare 真空吸弹按摩和微晶紧肤科技激发并保持自然、年轻的肌肤状态。在去除死皮细胞的同时促进血液循环，帮助肌肤细胞自然更新，令肌肤紧致有光采。 查看所有优势

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    VisaCare 微晶紧致嫩肤仪

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      4-6 周后肌肤更靓丽、更柔滑和更紧致

      4-6 周后肌肤更靓丽、更柔滑和更紧致

      93% 的女性受试者表示立即感觉到肌肤更加柔滑；84% 的女性受试者表示她们的肌肤看起来更靓丽；84% 的女性受试者表示她们的肌肤看起来更健康*.

      双效 Air Lift & Exfoliation 系统

      双效 Air Lift & Exfoliation 系统

      按摩肌肤，在去除死皮细胞的同时促进血液循环，有利于细胞自然更新。

      轻柔促进肌肤微循环

      轻柔促进肌肤微循环

      真空吸弹系统轻柔提拉、深度按摩肌肤，促进血液流动，为表层肌肤输送氧气和营养，焕发肌肤活力。VisaCare 旨在作用于有效拉伸点，刺激胶原蛋白和弹性蛋白的新生。4-6 周后即可令肌肤紧绷有弹性。

      去角质探头刺激细胞更新过程

      去角质探头刺激细胞更新过程

      去角质探头可轻柔去除角质层部分（上层皮肤），并使表皮层（第二层皮肤）变厚，让皮肤变得更光滑和焕发神采。它会轻轻推去粗糙表面、碎屑，比手动方法更有效且更易于控制。刺激肌肤，更新细胞。4-6 周后即可令肌肤更紧致。

      适合各种肤质

      适合各种肤质

      VisaCare 的温和性经过临床验证。该设备包括两个探头（普通和敏感），针对不同的皮肤敏感度。飞利浦护肤专家可随时指导您获得最佳的效果。

      仅需护理 5 分钟，每周两次

      仅需护理 5 分钟，每周两次

      每周两次、每次 5 分钟的护理，效果立现。令肌肤更加柔滑，尽显健康光泽！

      无绳操作

      无绳操作

      VisaCare 独特的无绳设计让您可以用最舒适的方式享受肌肤护理。

      一次彻夜充电，可使用 3 周

      一次彻夜充电，可使用 3 周

      在雅致的充电座中为您的 Visacare 充满电，即可尽情享受 3 周的护理而无需插拔设备。

      肌肤看上去更年轻

      飞利浦 VisaCare 微晶嫩肤技术使嫩肤过程深入肌底，让肌肤更加柔滑、紧致、有光泽。

      与专业的科学家和皮肤科专家合作开发

      飞利浦 VisaCare 采用专业美容院使用的微晶嫩肤技术。为了让您在舒适的家中安全地使用。

      美容院技术，可在您自己的家里安全使用

      美容院技术，可在您自己的家里安全使用。

      技术规格

      • 操作简易

        电量不足指示
        亮起的图标
        脸部和颈部

      • 优点

        去除死皮细胞
        微晶探头
        无线设计
        充满电后可使用 6 次
        电压
        100-240 伏
        使用说明
        完整的用户手册
        刺激微循环
        真空吸弹系统
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器
        表层增厚
        轻柔摩擦按摩
        护肤霜
        • 更好地吸收
        • 87% 的用户亲身体验到出色效果

      • 操作简易

        保修
        2 年全球保修
        充电时间
        8 小时
        充电装置
        可充电电池
        定制的探头
        普通和敏感肌肤型
        工作时间
        每次 5 分钟，可使用 6 次
        操作简单
        符合人体工程学的优雅设计
        别具一格、便于使用的底座
        充电及存放底座

      • 包含

        清洁刷
        清洁 VisaCare 提示
        定制的探头
        普通和敏感皮肤
        存储袋
        方便存放和旅行
        别具一格、便于使用的底座
        充电及存放底座

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