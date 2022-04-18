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SC6240/02
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为何应先使用敏感护理仪器头？
开始使用前应该做哪些准备？
是否可以在使用磨砂膏/去死皮产品或化学去角质产品时使用 VisaCare？
是否可以将 VisaCare 与面膜共同使用？
飞利浦 VisaCare 是否适合我的皮肤？
如果我有痣/红斑狼疮等，是否可以使用 VisaCare？
是否可以在进行日光浴时使用飞利浦 VisaCare？
我在前额和脸颊等部位很难保持吸力。
护理需要多长时间？
使用 VisaCare 之前或之后是否需要洁面？
VisaCare 型号之间有何区别？
使用飞利浦 VisaCare 后，应该如何护理面部？
我应该在皮肤的某一区域上使用多少次？
VisaCare 技术工作原理是怎样的？
VisaCare 是否适用于男士？
我最近做了整形手术。 是否可以使用 VisaCare？
是否可以将 VisaCare 与上蜡或脱毛一起使用？
是否可以在美容护理时使用 VisaCare？
是否可以将 VisaCare 与 VisaPure 配合使用？
是否可以使用 VisaCare 和 Lumea 设备？
如果停止使用飞利浦 VisaCare 会发生什么情况？
VisaCare 与沙龙护理有什么不同?
如何清洁 VisaCare？
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