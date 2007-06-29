适用于乳头扁平或内陷的设备

乳头内陷或无法外伸问题困扰着多达 10% 的女性，会造成女性的心理压力并使母婴之间难以进行母乳喂养。宝宝的吸乳动作应能拔出乳头。如果不能拔出，Niplette™ 则是一个可以提供帮助的简单、舒适的解决方案。这款设备使乳头扁平或内陷的女性能够在无需有创手术的情况下舒适地进行母乳喂养*。它由一个透明的乳头模具和一个密封护罩组成，连接在一个阀门和一个注射器端口上。