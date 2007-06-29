Philips Avent Airflex 经典系列婴儿奶瓶
健康哺育
飞利浦新安怡 Airflex 奶瓶采用出众的新安怡 Airflex 奶嘴，在促进健康哺育的同时可配合宝宝自然的吮吸节奏。Airflex 奶嘴可以帮助宝宝在母乳喂养和奶瓶喂养间转换更容易。 查看所有优势
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Philips Avent Airflex 经典系列婴儿奶瓶
健康哺育
经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛
- 1 个奶瓶
- 9 安士/260 毫升
- 慢流量奶嘴
- 1 个月以上
母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现
贴近母乳胸型的奶嘴有利宝宝以原生自然的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现
内置 Airflex 活门
新安怡 Airflex 奶瓶采用的 Airflex 活门可以配合婴儿自然的吸奶动作。
经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛
实验表明，2 周大的婴儿，如果选择新安怡奶瓶喂奶，比使用传统奶瓶喂奶的婴儿出现胀气的情况更少。(www.philips.com/Avent)。
技术规格
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设计
- 奶瓶设计
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包装内物品
- Airflex 奶瓶（260 毫升/9 安士）
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1
件
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奶瓶
- 材料
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极其耐用
- 容量
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260
安士
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发育阶段
- 阶段
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