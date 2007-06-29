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    Philips Avent Airflex 经典系列婴儿奶瓶

    SCF643/17

    健康哺育

    飞利浦新安怡 Airflex 奶瓶采用出众的新安怡 Airflex 奶嘴，在促进健康哺育的同时可配合宝宝自然的吮吸节奏。Airflex 奶嘴可以帮助宝宝在母乳喂养和奶瓶喂养间转换更容易。

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    Philips Avent Airflex 经典系列婴儿奶瓶

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    健康哺育

    经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

    • 1 个奶瓶
    • 9 安士/260 毫升
    • 慢流量奶嘴
    • 1 个月以上
    母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

    母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

    贴近母乳胸型的奶嘴有利宝宝以原生自然的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

    内置 Airflex 活门

    内置 Airflex 活门

    新安怡 Airflex 奶瓶采用的 Airflex 活门可以配合婴儿自然的吸奶动作。

    经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

    经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

    实验表明，2 周大的婴儿，如果选择新安怡奶瓶喂奶，比使用传统奶瓶喂奶的婴儿出现胀气的情况更少。(www.philips.com/Avent)。

    技术规格

    • 设计

      奶瓶设计
      • 易于组装
      • 易于清洁
      • 易于抓握
      • 宽口径

    • 包装内物品

      Airflex 奶瓶（260 毫升/9 安士）
      1  件

    • 奶瓶

      材料
      极其耐用
      容量
      260  安士

    • 发育阶段

      阶段
      • 0-6 个月
      • 0 至 6 个月

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