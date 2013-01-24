飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent

软嘴杯

SCF752/00
Avent
Avent
  • 无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生 无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生 无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生
    -{discount-value}

    Philips Avent 软嘴杯

    SCF752/00

    无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生

    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF752/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥88.00
    查找相似产品

    Philips Avent 软嘴杯

    无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生

    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF752/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

    无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生

    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF752/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥88.00
    查找相似产品

    Philips Avent 软嘴杯

    无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生

    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF752/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

    相似产品

    See all spout-cups

      无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生

      快流量、无溢漏的水杯

      • 260 毫升
      • 学饮杯软嘴（12 个月以上）
      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      此杯由不含双酚 A 的材料制成

      此杯由不含双酚 A 的材料制成

      这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。

      兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子

      所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        12 个月以上
        杯（260 毫升/9 安士）
        1  件
        中国
        产品重量
        0.122  千克
        耐咬软嘴
        1  件
        手柄
        1  件

      • 重量和尺寸

        小包装盒中的彩盒数
        6  件

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        76（深）X 112（宽）X 189（高）  毫米
        净产品尺寸（不含附件）
        76（深）X 112（宽）X 150（高）  毫米

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项