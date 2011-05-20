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  • 旋盖设计确保吸管卫生随行 旋盖设计确保吸管卫生随行 旋盖设计确保吸管卫生随行

    Philips Avent 吸管杯

    SCF760/00

    旋盖设计确保吸管卫生随行

    飞利浦新安怡吸管杯 SCF760/00 是学步期宝宝成长的理想饮用解决方案。借助特殊设计的旋盖，它具有防漏作用，方便宝宝独立使用，而且它可以完全拆卸和清洗。

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    官方建议零售价: ￥78.00

    Philips Avent 吸管杯

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    旋盖设计确保吸管卫生随行

    防漏，方便宝宝独立使用

    • 9 安士
    • 吸管（12 个月以上宝宝适用）
    所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

    所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

    不含双酚 A 的产品

    不含双酚 A 的产品

    此产品不含 BPA

    兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子

    所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。

    技术规格

    • 原产地

      中国

    • 包装内物品

      杯（260 毫升/9 安士）
      1  件
      旋转式吸管盖
      1  件
      硅胶吸管
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      12 个月以上

    • 产品尺寸和重量

      厚度
      80  毫米
      高度
      210  毫米
      长度
      100  毫米
      重量
      107  克

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