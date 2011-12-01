Philips Avent 双层隔热吸管杯
使饮品在适当的温度下持久保存
新安怡双层吸管杯 SCF766/00 可使饮品持久保持较暖/较凉，宝宝可以舒适地享受饮品！借助旋盖，既可防漏，又方便宝宝独立使用。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥108.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
使饮品在适当的温度下持久保存
防漏，方便宝宝独立使用
此杯由不含双酚 A 的材料制成
这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。
兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子
所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。
技术规格
-
原产地
- 印度尼西亚
-
是
-
包装内物品
- 杯（260 毫升/9 安士）
-
1
件
- 旋转式吸管盖
-
1
件
- 硅胶吸管
-
1
件
-
发育阶段
- 阶段
-
12 个月以上
-
产品尺寸和重量
- 厚度
-
80
毫米
- 高度
-
260
毫米
- 长度
-
100
毫米
- 重量
-
180
克
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