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  • 使饮品在适当的温度下持久保存 使饮品在适当的温度下持久保存 使饮品在适当的温度下持久保存

    Philips Avent 双层隔热吸管杯

    SCF766/00

    使饮品在适当的温度下持久保存

    新安怡双层吸管杯 SCF766/00 可使饮品持久保持较暖/较凉，宝宝可以舒适地享受饮品！借助旋盖，既可防漏，又方便宝宝独立使用。

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    官方建议零售价: ￥108.00

    Philips Avent 双层隔热吸管杯

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    使饮品在适当的温度下持久保存

    防漏，方便宝宝独立使用

    • 9 安士
    • 吸管（12 个月以上宝宝适用）
    所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

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    此杯由不含双酚 A 的材料制成

    此杯由不含双酚 A 的材料制成

    这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。

    兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子

    所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。

    技术规格

    • 原产地

      印度尼西亚

    • 包装内物品

      杯（260 毫升/9 安士）
      1  件
      旋转式吸管盖
      1  件
      硅胶吸管
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      12 个月以上

    • 产品尺寸和重量

      厚度
      80  毫米
      高度
      260  毫米
      长度
      100  毫米
      重量
      180  克

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