Philips Avent 九安士自然啜饮杯（红）
有助于过渡到成人的饮水方式
这款突破性的飞利浦新安怡啜饮杯 SCF782/15 帮助您的学步期宝宝轻松自如地过渡到成长饮用。唇控式无溢漏阀门，如同成人的杯子，可以围绕杯口边缘饮用。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥118.00
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Philips Avent 九安士自然啜饮杯（红）
有助于过渡到成人的饮水方式
学步期宝宝成长的理想之选
如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用
这款无软嘴杯如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用。
有利于口腔健康发育*
这款无软嘴杯的设计有利于牙齿健康生长。
唇控技术
此款无软嘴杯具有出众的唇控阀，因此可确保儿童口唇贴压到杯口边缘时，液体才会流动。啜饮时，阀门会自动关闭，让您无需担心溅漏或者搞到一团糟。
把手为宝宝提供各种抓握方式
此学饮杯具有集成式把手，通过其容器或易于使用的把手为您的宝宝提供各类抓握方式。
具有卫生保护顶盖，确保杯子保持洁净
无论在家或外出时使用，均可持久保持杯子清洁。
此杯由不含双酚 A 的材料制成
这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。
可放心用洗碗机清洗
此杯的部件可方便放心地用洗碗机清洗。请拆开杯子并用洗碗机清洗，或用肥皂水手洗。
学饮杯根据孩子的成长发育而设计
我们支持儿童走向独立饮用的历程，帮助宝宝从母乳或奶瓶喂养轻松过渡到使用敞口杯。根据医疗保健专业人士的建议，我们的奶嘴、软嘴和硬嘴、吸管和 360° 饮用环的各种不同解决方案根据儿童的成长发育而设计，促进他们新习得的原动力和饮用技能。
技术规格
-
原产地
- 印度尼西亚
-
是
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物流信息
- 装置尺寸
-
114 毫米（长） x 77 毫米（宽） x 113 毫米（高）
毫米
- 包装尺寸 - 欧洲版
-
114 毫米（长） x 85 毫米（宽） x 177 毫米（高）
毫米
- 包装尺寸 - 美国版
-
114 毫米（长） x 85 毫米（宽） x 162 毫米（高）
毫米
-
包装内物品
- 容器
-
1
件
- 带把手的螺旋盖
-
1
件
- 阀门系统（3 个部件）
-
1 套
- 用户手册
-
1
件
-
发育阶段
- 阶段
-
9 个月以上
- 77% 接受调查的儿科牙医认可此杯可令口腔健康发育（2016 年 4 月于美国进行独立在线调查）
- 72% 接受调查的儿科牙医建议采用唇控技术（2016 年 4 月于美国进行独立在线调查）
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