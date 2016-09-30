学饮杯根据孩子的成长发育而设计

我们支持儿童走向独立饮用的历程，帮助宝宝从母乳或奶瓶喂养轻松过渡到使用敞口杯。根据医疗保健专业人士的建议，我们的奶嘴、软嘴和硬嘴、吸管和 360° 饮用环的各种不同解决方案根据儿童的成长发育而设计，促进他们新习得的原动力和饮用技能。