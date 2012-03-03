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    Philips Avent 学饮杯

    SCF782

    有助于过渡到成人的饮水方式

    有助于您的宝宝轻松自如地从啜饮杯过渡到开盖喝水！唇控技术意味着儿童口唇贴压到杯口边缘时，液体才会流动。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥118.00

    Philips Avent 学饮杯

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    有助于过渡到成人的饮水方式

    学步期宝宝成长的理想过渡杯

    • 260 毫升
    • 9 安士
    • 9 个月以上的宝宝
    如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用

    如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用

    这款无软嘴杯如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用。

    有利于口腔健康发育*

    有利于口腔健康发育*

    这款无软嘴杯的设计有利于牙齿健康生长。

    唇控技术

    唇控技术

    此款无软嘴杯具有出众的唇控阀，因此可确保儿童口唇贴压到杯口边缘时，液体才会流动。啜饮时，阀门会自动关闭，让您无需担心溅漏或者搞到一团糟。

    把手为宝宝提供各种抓握方式

    把手为宝宝提供各种抓握方式

    此学饮杯具有集成式把手，通过其容器或易于使用的把手为您的宝宝提供各类抓握方式。

    具有卫生保护顶盖，确保杯子保持洁净

    具有卫生保护顶盖，确保杯子保持洁净

    无论在家或外出时使用，均可持久保持杯子清洁。

    此杯由不含双酚 A 的材料制成

    此杯由不含双酚 A 的材料制成

    这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。

    可放心用洗碗机清洗

    可放心用洗碗机清洗

    此杯的部件可方便放心地用洗碗机清洗。请拆开杯子并用洗碗机清洗，或用肥皂水手洗。

    学饮杯根据孩子的成长发育而设计

    学饮杯根据孩子的成长发育而设计

    我们支持儿童走向独立饮用的历程，帮助宝宝从母乳或奶瓶喂养轻松过渡到使用敞口杯。根据医疗保健专业人士的建议，我们的奶嘴、软嘴和硬嘴、吸管和 360° 饮用环的各种不同解决方案根据儿童的成长发育而设计，促进他们新习得的原动力和饮用技能。

    技术规格

    • 原产地

      印度尼西亚

    • 物流信息

      装置尺寸
      114 毫米（长） x 77 毫米（宽） x 113 毫米（高）  毫米
      包装尺寸 - 欧洲版
      114 毫米（长） x 85 毫米（宽） x 177 毫米（高）  毫米
      包装尺寸 - 美国版
      114 毫米（长） x 85 毫米（宽） x 162 毫米（高）  毫米

    • 包装内物品

      容器
      1  件
      带把手的螺旋盖
      1  件
      阀门系统（3 个部件）
      1 套
      用户手册
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      9 个月以上

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    • 77% 接受调查的儿科牙医认可此杯可令口腔健康发育（2016 年 4 月于美国进行独立在线调查）
    • 72% 接受调查的儿科牙医建议采用唇控技术（2016 年 4 月于美国进行独立在线调查）

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