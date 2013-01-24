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耳塞式耳机 真无线耳机

SHB2515WT/10
  • 精心调谐的出色音质 精心调谐的出色音质 精心调谐的出色音质
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    耳塞式耳机 真无线耳机

    SHB2515WT/10

    精心调谐的出色音质

    乐享自由。得益于便携式充电盒，这些真无线耳塞式耳机可提供长达 100 小时的播放时间。享受精心调谐的出色音质并可直接访问您手机的虚拟助手。有人要来一次公路旅行吗？ 查看所有优势

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      精心调谐的出色音质

      • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 蓝牙®
      • 黑色

      借助充电盒可获得长达 110 小时的播放时间或通话时间

      加倍电力随身，一路畅享欢乐。带上充满电的充电盒出发吧，其可以提供长达 110 小时的播放时间。通过充电盒充一次电约需 1.5 小时，您可以获得大约 5 小时的播放时间或通话时间。

      便携式充电盒，内置 3350 毫安时移动电源

      用之不竭的电能。充电盒内置 3350 毫安时移动电源，不仅仅可为您的耳机充电，还可为您的手机充电。只需通过 USB 端口将您的智能设备接入充电盒即可。

      柔软的橡胶翼尖。稳固而舒适

      紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。柔软的橡胶翼尖牢固固定在外耳的褶皱下。可互换橡胶耳塞套，让您获得出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。

      6 毫米钕制声学驱动器。动听的音效，浑厚的低音效果

      6 毫米钕制声学驱动器带给您动听的音效和浑厚的低音效果。椭圆形音声管可提升被动式噪音隔离效果。当您希望留意周围的环境音时，可通过单声道模式选择单耳聆听。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。具有回声消除功能的内置麦克风可在您希望通话时保持声音清晰。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      技术规格

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • 免提
        • HFP
        • HSP

      • 设计

        颜色
        白色

      • 产品尺寸

        高度
        8  厘米
        宽度
        4.1  厘米
        厚度
        3.6  厘米

      • 包装尺寸

        包装类型
        箱体
        货架摆放类型
        两种
        高度
        15  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        5  厘米
        总重
        0.19  千克
        净重
        0.116  千克
        自重
        0.074  千克
        EAN
        48 95229 10043 5

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        37.5  厘米
        宽度
        33.5  厘米
        高度
        24.5  厘米
        总重
        6.1  千克
        净重
        2.784  千克
        自重
        3.316  千克
        GTIN
        1 48 95229 10043 2

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        17.8  厘米
        宽度
        15.8  厘米
        高度
        10.4  厘米
        总重
        0.67  千克
        净重
        0.348  千克
        自重
        0.322  千克
        GTIN
        2 48 95229 10043 9

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • USB 充电线缆

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