包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- USB 充电线缆
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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加倍电力随身，一路畅享欢乐。带上充满电的充电盒出发吧，其可以提供长达 110 小时的播放时间。通过充电盒充一次电约需 1.5 小时，您可以获得大约 5 小时的播放时间或通话时间。
用之不竭的电能。充电盒内置 3350 毫安时移动电源，不仅仅可为您的耳机充电，还可为您的手机充电。只需通过 USB 端口将您的智能设备接入充电盒即可。
紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。柔软的橡胶翼尖牢固固定在外耳的褶皱下。可互换橡胶耳塞套，让您获得出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。
6 毫米钕制声学驱动器带给您动听的音效和浑厚的低音效果。椭圆形音声管可提升被动式噪音隔离效果。当您希望留意周围的环境音时，可通过单声道模式选择单耳聆听。
在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。具有回声消除功能的内置麦克风可在您希望通话时保持声音清晰。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
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