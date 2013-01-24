无线自由，震撼音效
专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线自由，震撼音效
专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。 查看所有优势
无线自由，震撼音效
专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。 查看所有优势
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无线自由，震撼音效
专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。 查看所有优势
高品质 14.2 毫米耳机驱动单元，耳机采用低音导孔设计，可提供丰富的低音。
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。
可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。
贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计，可带来贴合的佩戴体验。
在耳机和线缆之间使用橡胶软质耳挂软线，可使其不致因反复掰折而损坏，从而延长使用寿命。
扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。
设计
声音
连接
便利性
功率
外箱
包装尺寸
产品尺寸