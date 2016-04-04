蓝牙耳机
无线自由，震撼音效
专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥699.00
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无线自由，震撼音效
专为贴合耳朵角度而设计
- 14.2 毫米耳机驱动单元/开放后盖
- 耳塞式耳机
- 扁平线缆
14.2 毫米耳机驱动单元，可提供震撼的音效和丰富的低音
高品质 14.2 毫米耳机驱动单元，耳机采用低音导孔设计，可提供丰富的低音。
蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈的音质和通话体验，全无线缆缠绕之扰。
无线控制，尽享音乐和通话
可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。
专为舒适贴合耳朵角度而设计
贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计，可带来贴合的佩戴体验。
软质耳挂软线，可提升耐用性和连接性
在耳机和线缆之间使用橡胶软质耳挂软线，可使其不致因反复掰折而损坏，从而延长使用寿命。
扁平抗缠结线缆，出行使用更方便
扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
开放式
- 频率响应
-
8 - 24 000
赫兹
- 单元直径
-
14.2
毫米
- 灵敏度
-
107
分贝
- 最大输入功率
-
30
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
10
米
-
外箱
- 长度
-
19
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
9.5
厘米
- 总重
-
0.286
千克
- 高度
-
13.3
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70925 2
- 净重
-
0.105
千克
- 自重
-
0.181
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
- 通话管理
-
接听/结束呼叫
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 音乐播放时间
-
4.5*
小时
- 待机时间
-
长达 55 小时
- 通话时间
-
4.5* 小时
- 电池重量
-
2.5 克
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
2.5
厘米
- 厚度
-
9.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 25970 70925 5
- 总重
-
0.074
千克
- 净重
-
0.035
千克
- 自重
-
0.039
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
8
厘米
- 宽度
-
4
厘米
- 厚度
-
2
厘米
- 重量
-
0.0147
千克
-
设计
- 颜色
-
白色
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