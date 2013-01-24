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蓝牙耳机

SHB5250WT/00
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    蓝牙耳机

    SHB5250WT/00

    无线自由，震撼音效

    专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

    蓝牙耳机

    无线自由，震撼音效

    专为随时随地畅享无线自由而设计，这些飞利浦 MyJam FreshTones 蓝牙耳机配有 14.2 毫米耳机驱动单元，可带来震撼低音，并提供贴合耳朵角度的舒适设计。 查看所有优势

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      蓝牙 4.1 版本和支持 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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      可享受自由收听音乐和电话 - 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

      专为舒适贴合耳朵角度而设计

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      软质耳挂软线，可提升耐用性和连接性

      在耳机和线缆之间使用橡胶软质耳挂软线，可使其不致因反复掰折而损坏，从而延长使用寿命。

      扁平抗缠结线缆，出行使用更方便

      扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        白色

      • 声音

        原声系统
        开放式
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        30  mW
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        14.2  毫米
        频率响应
        8 - 24 000  赫兹

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.1
        最大范围
        10  米

      • 便利性

        通话管理
        接听/结束呼叫
        音量控制
        Y

      • 功率

        电池重量
        2.5 克
        通话时间
        4.5* 小时
        电池类型
        锂聚合物
        音乐播放时间
        4.5*  小时
        待机时间
        长达 55 小时

      • 外箱

        总重
        0.286  千克
        GTIN
        1 69 25970 70925 2
        高度
        13.3  厘米
        长度
        19  厘米
        净重
        0.105  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.181  千克
        宽度
        9.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        9.5  厘米
        EAN
        69 25970 70925 5
        总重
        0.074  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.035  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.039  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        2.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        2  厘米
        高度
        8  厘米
        重量
        0.0147  千克
        宽度
        4  厘米

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