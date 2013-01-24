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蓝牙 NFC 耳塞式耳机

SHB5800BK/00
  • 无线耳塞，NFC 轻松配对 无线耳塞，NFC 轻松配对 无线耳塞，NFC 轻松配对
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    蓝牙 NFC 耳塞式耳机

    SHB5800BK/00

    无线耳塞，NFC 轻松配对

    SHB5800 耳塞式蓝牙耳机采用精心设计的驱动单元，带来浑厚低音和均衡音效，并具有舒适的耳塞套；一触式 NFC 可实现轻松配对。耳机坚固耐用，IPX2 等级可以防汗防湿，是您外出时聆听音乐和进行通话的理想之选。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00
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      无线耳塞，NFC 轻松配对

      浑厚低音

      • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞

      3 种可互换橡胶耳罩，佩戴更贴合

      “3 种可互换耳罩，尺寸从小到大任您选择，总有一款尺寸让这些耳机完美贴合您的耳朵。”

      无线蓝牙音乐和通话控制

      就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦耳机和具有蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您喜爱的曲目。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可更改音量或暂停歌曲。

      精细调谐的驱动器可带来低音浑厚和均衡的音效

      精细调谐的耳塞式耳机驱动器带来了理想的听觉享受。

      一触式 NFC 连接，配对轻而易举

      NFC 轻松配对，只需一次轻触，即可将耳塞式蓝牙耳机与支持蓝牙的设备配对。

      无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

      这些耳机内的小巧扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而其性能出众的滑合装置可以隔绝外部噪音，带来震撼心魄的高品质聆听体验。

      防汗防湿材料，十分适合运动时佩戴

      IPX2 防汗防湿材料使其十分适合户外和休闲运动使用。

      技术规格

      • 附件

        快速入门指南
        随附
        USB 线
        随附，用于充电

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大范围
        长达 10  米
        蓝牙版本
        3.0+EDR

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 最后号码重拨
        • 通话保持
        • 在通话和音乐之间切换
        音量控制
        Y

      • 功率

        供电类型
        锂聚合物
        音乐播放时间
        5.5  小时
        待机时间
        150 小时
        通话时间
        6 小时

      • 声音

        波段
        8 -22 000 赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        25 毫瓦
        单元直径
        6 毫米
        灵敏度
        105  分贝
        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        类型
        动态
        音效增强
        • 回声控制
        • 降噪
        音圈
        铜制

      • 包装尺寸

        EAN
        69 23410 73262 7
        厚度
        9.5  厘米
        总重
        0.101  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.044  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.057  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        4  厘米

      • 外箱

        GTIN
        1 69 23410 73262 4
        用户包装数量
        6
        总重
        0.752  千克
        高度
        18.5  厘米
        长度
        21.5  厘米
        净重
        0.264  千克
        自重
        0.488  千克
        宽度
        14  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        3.5  厘米
        高度
        8  厘米
        重量
        0.015  千克
        宽度
        3.5  厘米

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