无线耳塞，NFC 轻松配对
SHB5800 耳塞式蓝牙耳机采用精心设计的驱动单元，带来浑厚低音和均衡音效，并具有舒适的耳塞套；一触式 NFC 可实现轻松配对。耳机坚固耐用，IPX2 等级可以防汗防湿，是您外出时聆听音乐和进行通话的理想之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线耳塞，NFC 轻松配对
SHB5800 耳塞式蓝牙耳机采用精心设计的驱动单元，带来浑厚低音和均衡音效，并具有舒适的耳塞套；一触式 NFC 可实现轻松配对。耳机坚固耐用，IPX2 等级可以防汗防湿，是您外出时聆听音乐和进行通话的理想之选。 查看所有优势
无线耳塞，NFC 轻松配对
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无线耳塞，NFC 轻松配对
SHB5800 耳塞式蓝牙耳机采用精心设计的驱动单元，带来浑厚低音和均衡音效，并具有舒适的耳塞套；一触式 NFC 可实现轻松配对。耳机坚固耐用，IPX2 等级可以防汗防湿，是您外出时聆听音乐和进行通话的理想之选。 查看所有优势
“3 种可互换耳罩，尺寸从小到大任您选择，总有一款尺寸让这些耳机完美贴合您的耳朵。”
就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦耳机和具有蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您喜爱的曲目。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可更改音量或暂停歌曲。
精细调谐的耳塞式耳机驱动器带来了理想的听觉享受。
NFC 轻松配对，只需一次轻触，即可将耳塞式蓝牙耳机与支持蓝牙的设备配对。
这些耳机内的小巧扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而其性能出众的滑合装置可以隔绝外部噪音，带来震撼心魄的高品质聆听体验。
IPX2 防汗防湿材料使其十分适合户外和休闲运动使用。
附件
设计
连接
便利性
功率
声音
包装尺寸
外箱
产品尺寸