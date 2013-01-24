无线蓝牙音乐和通话控制

就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦耳机和具有蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您喜爱的曲目。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可更改音量或暂停歌曲。