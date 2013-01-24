丰富低音无处不在
紧凑型 SHB5900 蓝牙® 耳机具有震撼的驱动器，可为您带来长达 6 小时的无线音乐享受。借助 MusicChain 功能，您可以通过与其他支持 MusicChain 的耳机配对来与好友分享音乐。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
丰富低音无处不在
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紧凑型 SHB5900 蓝牙® 耳机具有震撼的驱动器，可为您带来长达 6 小时的无线音乐享受。借助 MusicChain 功能，您可以通过与其他支持 MusicChain 的耳机配对来与好友分享音乐。 查看所有优势
将耳机与任何蓝牙设备配对，享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。
提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
NFC 轻松配对，只需轻轻触碰，便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。
紧凑高效的 8.6 毫米扬声器驱动器，可带来精准震撼低音效果，随时随地提升您的聆听乐趣。
椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。
借助 MusicChain™，您可以轻松与好友分享正在播放的曲目。使用蓝牙®技术，只需点击耳机上的 MusicChain™ 按钮，即可将其与其他支持 MusicChain™ 的耳机配对。
椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音，同时其封闭式结构可带来增强低音效果。
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈音乐和通话体验，全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。
防滑扁平线缆可确保您的线缆始终顺畅无缠绕。
附件
设计
连接
便利性
功率
声音
包装尺寸
外箱
产品尺寸