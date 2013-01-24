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无线蓝牙® 耳机

SHB5900GN/00
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    无线蓝牙® 耳机

    SHB5900GN/00

    丰富低音无处不在

    紧凑型 SHB5900 蓝牙® 耳机具有震撼的驱动器，可为您带来长达 6 小时的无线音乐享受。借助 MusicChain 功能，您可以通过与其他支持 MusicChain 的耳机配对来与好友分享音乐。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00
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      丰富低音无处不在

      出众的音效和完美的贴合，让您尽享无线音乐的乐趣

      • 8 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞
      • NFC
      支持蓝牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      支持蓝牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      将耳机与任何蓝牙设备配对，享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。

      3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合

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      提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

      一触式 NFC 连接，配对轻而易举

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      高效 8.6 毫米驱动器，带来清晰震撼音效

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      人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验

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      椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。

      MusicChain™ 可让您轻松与好友分享音乐

      MusicChain™ 可让您轻松与好友分享音乐

      借助 MusicChain™，您可以轻松与好友分享正在播放的曲目。使用蓝牙®技术，只需点击耳机上的 MusicChain™ 按钮，即可将其与其他支持 MusicChain™ 的耳机配对。

      椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音

      椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音

      椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音，同时其封闭式结构可带来增强低音效果。

      无线控制，尽享音乐和通话乐趣

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      使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈音乐和通话体验，全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

      扁平抗缠结线缆，出行使用更方便

      防滑扁平线缆可确保您的线缆始终顺畅无缠绕。

      技术规格

      • 附件

        快速入门指南
        随附
        USB 线
        随附，用于充电

      • 设计

        颜色
        绿色

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大范围
        长达 10  米
        蓝牙版本
        3.0+EDR

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 最后号码重拨
        • 通话保持
        • 在通话和音乐之间切换
        音量控制
        Y

      • 功率

        供电类型
        锂聚合物
        音乐播放时间
        5.5*  小时
        待机时间
        150 小时*
        通话时间
        6 小时*

      • 声音

        波段
        10 - 22 000 赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        20 mW
        单元直径
        8.6 毫米
        灵敏度
        107  分贝
        原声系统
        封闭式
        音效增强
        • 回声控制
        • 降噪

      • 包装尺寸

        EAN
        69 25970 70508 0
        厚度
        4  厘米
        总重
        0.0886  千克
        高度
        17.3  厘米
        净重
        0.035  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.0536  千克
        宽度
        9.5  厘米
        包装类型
        卡通箱
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        总重
        0.3458  千克
        GTIN
        1 69 25970 70508 7
        高度
        19  厘米
        长度
        14  厘米
        净重
        0.105  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.2408  千克
        宽度
        10.7  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        1.6  厘米
        高度
        2.31  厘米
        重量
        0.0116  千克
        宽度
        1.61  厘米

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