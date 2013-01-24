饱满的低音，清晰的音效
SHE3200 专为舒适配戴而设计，具有 14.2mm 耳机驱动器和低音孔，能提供饱满的低音和清晰的音效。还有 6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配配戴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
饱满的低音，清晰的音效
SHE3200 专为舒适配戴而设计，具有 14.2mm 耳机驱动器和低音孔，能提供饱满的低音和清晰的音效。还有 6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配配戴。 查看所有优势
饱满的低音，清晰的音效
SHE3200 专为舒适配戴而设计，具有 14.2mm 耳机驱动器和低音孔，能提供饱满的低音和清晰的音效。还有 6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配配戴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
饱满的低音，清晰的音效
SHE3200 专为舒适配戴而设计，具有 14.2mm 耳机驱动器和低音孔，能提供饱满的低音和清晰的音效。还有 6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配配戴。 查看所有优势
高品质钕磁铁 14.2 毫米扬声器驱动器，带来饱满的低音和清晰的音效。
外壳与线缆连接部分柔软、灵活，可确保即使在严重弯曲的情况下线缆连接也不会受损。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计，可带来贴合的佩戴体验。
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