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耳塞

SHE3205BK/00
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    耳塞

    SHE3205BK/00

    饱满的低音，清晰的音效

    SHE3205 专为舒适配戴而设计，具有 14.2 毫米耳机驱动器和低音孔，提供饱满的低音和清晰的音效。内置麦克风可让您在音乐和通话之间轻松切换。6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥149.00

    耳塞

    饱满的低音，清晰的音效

    SHE3205 专为舒适配戴而设计，具有 14.2 毫米耳机驱动器和低音孔，提供饱满的低音和清晰的音效。内置麦克风可让您在音乐和通话之间轻松切换。6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配。 查看所有优势

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    SHE3205 专为舒适配戴而设计，具有 14.2 毫米耳机驱动器和低音孔，提供饱满的低音和清晰的音效。内置麦克风可让您在音乐和通话之间轻松切换。6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配。 查看所有优势

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      贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计，可带来贴合的佩戴体验。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        30  mW
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        14.2  毫米
        频率响应
        8 - 24 000  赫兹

      • 连接

        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀镍
        线缆类型
        铜制

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