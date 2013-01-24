饱满的低音，清晰的音效

SHE3205 专为舒适配戴而设计，具有 14.2 毫米耳机驱动器和低音孔，提供饱满的低音和清晰的音效。内置麦克风可让您在音乐和通话之间轻松切换。6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配。 查看所有优势