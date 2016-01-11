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  • 响亮节拍，浑厚低音 响亮节拍，浑厚低音 响亮节拍，浑厚低音

    带麦克风的耳机

    SHE3855SG/00

    响亮节拍，浑厚低音

    时尚的飞利浦 Chromz 耳塞可提供浑厚低音，舒适贴合且外观精美。多种真空金属亚光涂层色彩选项，轻松搭配 iPhone 6S。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥149.00

    带麦克风的耳机

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    响亮节拍，浑厚低音

    优质真空金属亚光表面

    • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
    • 耳塞
    3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合

    3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合

    提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

    内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电

    内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电

    内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络。

    真空金属、时尚亚光涂层可提供额外保护

    真空金属、时尚亚光涂层可提供额外保护

    高质量真空金属亚光涂层可提供额外保护且完美搭配 iPhone 6S。

    椭圆声管插入式设计，提供人体工程学的舒适贴合

    椭圆声管插入式设计，提供人体工程学的舒适贴合

    插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。

    无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

    无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

    超小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。

    强劲的驱动器，可再现清晰的音效和震撼低音

    强劲的驱动器，可再现清晰的音效和震撼低音

    飞利浦 Chromz 耳塞具有外形小巧的强劲扬声器，可确保完美贴合，提供清晰的音效和震撼低音。

    增强型线缆，提升耐用性和连接性

    增强型线缆，提升耐用性和连接性

    为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率响应
      12–22 000  赫兹
      隔音膜
      PET
      音圈
      CCAW
      单元直径
      8.6  毫米
      灵敏度
      107  分贝
      最大输入功率
      20  mW
      阻抗
      28  ohm

    • 连接

      线缆接口
      对称
      接口末端
      镀铬
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      38  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      21  厘米
      总重
      1.371  千克
      高度
      15  厘米
      GTIN
      1 69 25970 70932 0
      净重
      0.312  千克
      自重
      1.059  千克

    • 内箱

      长度
      17.9  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      9.5  厘米
      高度
      6  厘米
      净重
      0.039  千克
      总重
      0.138  千克
      自重
      0.099  千克
      GTIN
      2 69 25970 70932 7

    • 包装尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      5  厘米
      厚度
      3  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 25970 70932 3
      总重
      0.037  千克
      净重
      0.013  千克
      自重
      0.024  千克

    • 附件

      耳塞套
      3 种尺寸：S、M、L

    • 设计

      颜色
      银灰色

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