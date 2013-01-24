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带麦克风的入耳式耳机

SHE8105RD/00
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    带麦克风的入耳式耳机

    SHE8105RD/00

    始终提供深沉纯净的低音效果

    飞利浦 SHE8105 耳塞拥有高品质驱动器，提供真正的低音效果；坚固的铝质外壳，带来纯净的声音。椭圆声管确保人体工程学的舒适贴合，线控装置让您可以从聆听音乐轻松切换为通话。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

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      曲线型外壳和椭圆声管设计，实现人体工程学的舒适

      耳塞经过精确设计，可舒适贴合任何耳形。人体工程学椭圆声管和曲线型结构，始终营造稳固舒适的最佳贴合体验。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        红色

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        8 - 24 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        铜制
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        8.6  毫米
        最大输入功率
        30  mW

      • 连接

        连接口
        3.5 毫米立体声
        麦克风
        内置麦克风
        兼容于：
        Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm、Sony Ericsson、Nokia 和 Samsung
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接口末端
        镀金

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