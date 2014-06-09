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    儿童耳机

    SHK2000PK/00

    儿童的更优伴侣

    适合为小小音乐爱好者开拓声音世界的耳机。清晰的低音和活泼有趣的设计，专为成长中的儿童定制，其构造坚固，适合所有场合。85dB 音量限制，让儿童可以安全享受音乐乐趣。

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    儿童耳机

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    儿童的更优伴侣

    尺寸专为儿童定制，可限制最大音量

    • 30 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 贴耳式
    • 粉红色和紫色
    • 音量限制为 <85 分贝
    人体工程学可调节头带，伴随儿童一起成长

    人体工程学可调节头带，伴随儿童一起成长

    简约的人体工程学头带可随意调节，舒适贴合所有儿童头形，伴随他们一起成长。

    32 毫米钕制扬声器驱动器，提供纯净均衡的音质

    32 毫米钕制扬声器驱动器，提供纯净均衡的音质

    钕是产生强磁场的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度、更加震撼的低音效果以及纯平衡音质。

    持久耐用的无螺钉设计，可承受剧烈运动

    持久耐用的无螺钉设计，可承受剧烈运动

    持久耐用的无螺钉设计，让耳机部件可以轻松弹出和复位。

    柔软耳垫，佩戴舒适稳固

    柔软耳垫，佩戴舒适稳固

    耳罩采用软质泡沫塑料全面加垫，极致舒适稳固。

    轻盈头带，非凡舒适贴合

    轻盈头带，非凡舒适贴合

    纤薄头带采用轻盈设计，佩戴极为舒适，连续几小时佩戴仍感轻松愉悦。儿童甚至可能都会忘记正戴着耳机。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      12 - 22 000 Hz
      单元直径
      32 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      最大输入功率
      40 毫瓦
      灵敏度
      99 dB (1k Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      线缆长度
      1.2米
      连接口
      3.5 毫米

    • 外箱

      长度
      24  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      21.5  厘米
      总重
      0.71  千克
      高度
      26.2  厘米
      GTIN
      1 69 23410 73063 7
      净重
      0.3006  千克
      自重
      0.4094  千克

    • 便利性

      音量限制（最高 85 分贝）

    • 包装尺寸

      高度
      22.1  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      19.8  厘米
      厚度
      7.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 23410 73063 0
      总重
      0.154  千克
      净重
      0.1002  千克
      自重
      0.0538  千克

    • 设计

      颜色
      粉紫色
      佩戴方式
      头带
      贴耳材料
      泡沫
      耳部贴合方式
      贴耳式
      耳罩类型
      封闭式后盖

    • 尺寸

      产品尺寸（宽x厚x高）
      13 x 7 x 15.5 厘米
      产品重量
      0.1002  千克
      头带弧长
      320 - 360  毫米

    • UPC

      UPC
      8 89446 00084 9

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