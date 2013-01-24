主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

BASS+

带麦克风的耳机

SHL3175BK/00
  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。
    -{discount-value}

    BASS+ 带麦克风的耳机

    SHL3175BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼低音+ 耳机让您的音乐重现强劲震撼的低音效果。这类头戴式耳机将强劲浑厚的低音融入时尚耐用的封装中，适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外容量）的人士。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00

    BASS+ 带麦克风的耳机

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼低音+ 耳机让您的音乐重现强劲震撼的低音效果。这类头戴式耳机将强劲浑厚的低音融入时尚耐用的封装中，适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外容量）的人士。 查看所有优势

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼低音+ 耳机让您的音乐重现强劲震撼的低音效果。这类头戴式耳机将强劲浑厚的低音融入时尚耐用的封装中，适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外容量）的人士。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00

    BASS+ 带麦克风的耳机

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦震撼低音+ 耳机让您的音乐重现强劲震撼的低音效果。这类头戴式耳机将强劲浑厚的低音融入时尚耐用的封装中，适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外容量）的人士。 查看所有优势

    相似产品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      让您尽享震撼低音+效果。

      • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳罩式
      • 柔软耳垫
      • 紧凑可折叠
      40 毫米钕制扬声器

      40 毫米钕制扬声器

      40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音

      您可以感受到强劲震撼的低音效果

      您可以感受到强劲震撼的低音效果

      震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。

      可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

      可折叠，十分紧凑，易于存放和携带

      独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

      透气型柔软耳垫，长时间聆听，倍感舒适

      良好的隔音效果

      良好的隔音效果

      封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。

      可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

      可调节耳罩和头带，佩戴更舒适

      BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。

      通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

      通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

      方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        40 毫瓦
        灵敏度
        104 dB
        单元直径
        40 毫米
        隔音膜
        PET
        波段
        8 - 23,500 赫兹
        类型
        动态

      • 连接

        线缆长度
        1.2米
        线缆接口
        双面
        连接口
        3.5  毫米
        麦克风
        内置麦克风

      • 包装尺寸

        EAN
        69 51613 98153 5
        厚度
        5.7  厘米
        厚度
        2.2  英寸
        总重
        0.303  千克
        总重
        0.668  磅
        高度
        8.9  英寸
        高度
        22.5  厘米
        净重
        0.192  千克
        净重
        0.423  磅
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.111  千克
        自重
        0.245  磅
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        19.5  厘米
        宽度
        7.7  英寸

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 外箱

        总重
        2.579  磅
        总重
        1.17  千克
        GTIN
        1 69 51613 98153 2
        高度
        22.3  厘米
        高度
        8.8  英寸
        长度
        20.7  厘米
        长度
        8.1  英寸
        净重
        1.270  磅
        净重
        0.576  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        1.310  磅
        自重
        0.594  千克
        宽度
        18.5  厘米
        宽度
        7.3  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        18  厘米
        厚度
        7.1  英寸
        高度
        2.0  英寸
        高度
        5  厘米
        重量
        0.419  磅
        重量
        0.19  千克
        宽度
        19  厘米
        宽度
        7.5  英寸

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品