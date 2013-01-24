让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦震撼低音+ 耳机让您的音乐重现强劲震撼的低音效果。这类头戴式耳机将强劲浑厚的低音融入时尚耐用的封装中，适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外容量）的人士。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
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让您尽享震撼低音+效果。
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40 毫米钕制扬声器可发出强劲震撼的低音
震撼低音，提升您的聆听享受。别看设计时尚，其专门设计的低音孔和专门调谐的驱动器可产生超低端频率，从而为耳机提供独特的震撼低音音效。单独音量用于确保每次均可实现高度一致的低音效果。
独特的紧凑型平折设计可在外出时为您带来更佳的体验。该耳机可平整折叠或紧凑折叠，便于携带和存放。
透气型柔软耳垫，长时间聆听，倍感舒适
封闭式声学系统可阻隔环境噪音并提供更出色的音效。
BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。
声音
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