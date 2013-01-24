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ActionFit

带麦克风的运动耳机

SHQ1305LF/27
  • 随心所欲，体验自由 随心所欲，体验自由 随心所欲，体验自由
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    ActionFit 带麦克风的运动耳机

    SHQ1305LF/27

    随心所欲，体验自由

    用羽量般轻盈的 Actionfit SHQ1305 耳机创造新的个人记录。防汗且防雨，这些坚固的耳机保证了强劲的低音和最舒适佩戴，这归功于高性能驱动器和 C 形稳定锁。 查看所有优势

    ActionFit 带麦克风的运动耳机

    随心所欲，体验自由

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      开放式声学设计，让您随时了解周边情况

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      防汗防雨 - 尤为适合训练使用

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      3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

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      遥控器和麦克风，便于从聆听音乐切换为通话

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      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        PET
        频率响应
        15 - 22000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        灵敏度
        107 dB
        最大输入功率
        10 mW
        单元直径
        13.6 毫米
        原声系统
        半封闭式
        磁铁型
        钕制

      • 设计

        颜色
        橙黄色和白色

      • 连接

        连接口
        3.5  毫米
        线缆长度
        1.2  米
        线缆接口
        两边、对称
        接口末端
        镀金

      • 附件

        存储袋
        线缆管理
        线夹

      • 包装尺寸

        UPC
        8 89446 00358 1
        厚度
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        0.2062  千克
        GTIN
        2 08 89446 00358 5
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        3
        自重
        0.293  磅
        自重
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        1 08 89446 00358 8
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        自重
        1.347  千克
        宽度
        18.1  厘米
        宽度
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      • 产品尺寸

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