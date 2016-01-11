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    ActionFit 运动耳机

    SHQ1400CL/00

    挑战个人极限

    飞利浦 Actionfit RunWild 运动耳机，为您的个人新佳绩提供动力。羽量轻盈且防水，可随意配戴。同时，高功率驱动器可提供深沉的低音效果，让您的身体时刻保持运动激情。

    查看所有优势
    官方建议零售价: ￥119.00

    ActionFit 运动耳机

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    挑战个人极限

    佩戴舒适的运动耳塞

    • 最适合户外使用
    • 水洗设计
    • 防汗/防水
    • 耳塞式耳机
    个性化定制您的耳挂、鳍状结构或耳塞样式

    个性化定制您的耳挂、鳍状结构或耳塞样式

    个性化定制。可在耳挂、鳍状结构或耳塞样式之间选择，使耳塞能够牢固放入耳中，以便您保持前行。

    开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

    开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

    享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。

    凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用

    凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用

    旨在实现更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端的剧烈冲击。

    高性能音质，可让您取得更好成绩

    高性能音质，可让您取得更好成绩

    13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到最佳水平。

    非常适合剧烈的锻炼，具有 IPX4 防水等级

    非常适合剧烈的锻炼，具有 IPX4 防水等级

    不要害怕出汗或冒险参加运动。它具有 IPX4 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。

    随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

    随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

    线夹可保持线缆不会干扰您的刻苦训练。

    格外舒适的训练：4.69 克超轻便耳机

    格外舒适的训练：4.69 克超轻便耳机

    ActionFit 耳机仅为 4.69 克重的超轻便设计，佩戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。

    锻炼后可水洗

    采用防水材料打造，您可在水龙头下清洗耳机。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      半封闭式
      单元直径
      13.6 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      10 mW
      灵敏度
      107 dB
      频率响应
      15 - 22 000 赫兹

    • 连接

      线缆接口
      两边、对称
      接口末端
      镀金
      线缆长度
      1.2  米
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      35.3  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      19.9  厘米
      总重
      1.191  千克
      高度
      16  厘米
      GTIN
      1 69 25970 70952 8
      净重
      0.3144  千克
      自重
      0.8766  千克

    • 内箱

      长度
      18.1  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8.2  厘米
      高度
      6  厘米
      净重
      0.0393  千克
      总重
      0.12  千克
      自重
      0.0807  千克
      GTIN
      2 69 25970 70952 5

    • 包装尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包装类型
      箱体
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      5  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 25970 70952 1
      总重
      0.0322  千克
      净重
      0.0131  千克
      自重
      0.0191  千克

    • 产品尺寸

      高度
      3  厘米
      宽度
      4.5  厘米
      厚度
      9  厘米
      重量
      0.0131  千克

    • 附件

      线缆管理
      线夹
      可分离式耳朵鳍状结构
      1 副
      可分离式耳挂
      1 副
      可分离式耳塞
      1 副

    • 设计

      颜色
      橙黄色

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