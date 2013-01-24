挑战个人极限
飞利浦 Actionfit RunWild 运动耳机，为您的个人新佳绩提供动力。羽量轻盈且防水，可随意配戴。同时，高功率驱动器可提供深沉的低音效果，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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个性化定制。可在耳挂、鳍状结构或耳塞样式之间选择，使耳塞能够牢固放入耳中，以便您保持前行。
享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。
旨在实现更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端的剧烈冲击。
13.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到最佳水平。
不要害怕出汗或冒险参加运动。它具有 IPX4 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。
线夹可保持线缆不会干扰您的刻苦训练。
ActionFit 耳机仅为 4.69 克重的超轻便设计，佩戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。
采用防水材料打造，您可在水龙头下清洗耳机。
设计
声音
连接
附件
内箱
外箱
包装尺寸
产品尺寸